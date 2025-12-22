Uoči sjednice Parlamenta: VSTV BiH dostavio negativno mišljenje na evropske zakone koje je predložila opozicija

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH dostavilo je negativno mišljenje Predstavničkom domu na prijedlog zakona o VSTV-u BiH i izmjene Zakona o sudu BiH, saznaje portal "Avaza".
Ovakva odluka je došla uoči današnje sjednice na kojoj će se raspravaljati o ovim prijedlozima, a koje je na dnevni red postavila opozicija iz RS.
Oni su kritikovali prvo to što se na prošloj sedmici pokušalo po hitnom postupku ovo usvojiti, a bez njihovog mišljenja, ali i to što su ga sada dobili pred sjednicu.
- Dostavljanjem Vijeću Prijedloga zakona neposredno pred zasjedanje zkaonodavnog organa, faktički se ograničava mogućnost blagovremenog djelovanja Vijeća, kao kolegijalnog organa, te se onemogućava čak i formalna rasprava u Parlamentu o stavovima koje zauzme Vijeće, a što može imati negativan utjecaj na kvalitetu usvojenih rješenja i njihovu primjenu u praksi - navodi se.
Ističu da je veći dio prijedloga opozicije identičan s onim od Ministarstva pravde te u tom kontekstu su poslali iste odgovore.
Slične konstatacije su napisane i za izmjene Zakona o Sudu BiH. Što se tiče sjedišta Apelacionog odjeljenja, za koje je opozicija iz RS predložila da bude na Palama, VSTV je također imao primjedbe.
- U odnosu na odredbu clanka 2b. Prijedloga zakona, kojom se nastoje propisati posebna pravila u svezi sa sjedištem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, Vijeće uocava manjkavosti i nedostatke predloženog normativnog rjesenja, kako principijelne, tako i prakticne naravi, elaborirane u nastavku. Propisujući da Vijeće posebnom odlukom odreduje početak primjene jednog segmenta Zakona, predlagač zanemaruje činjenicu da završne odredbe propisa, koje sadrže pravila u svezi sa stupanjem na snagu i početkom njegove primjene, čine neodvojivi normativni supstrat propisa, te se, u kontekstu isključive nadležnosti zakonodavca da normira ovu oblast, otvara pitanje ustavnosti delegiranja takvog ovlaštenja na Vijeće. Također, propisivanje pravila u svezi sa stupanjem na snagu propisa na predloženi nacin, odstupa se i od nomotehničkih principa iz Jednostavnih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, koja normiraju da ova pitanja čine supstrat završnih odredbi propisa, te se sa razlogom u nomotehničkoj praksi odredbe koje se odnose na stupanje na snagu i li početak primjene zakona iii njegovog dijela, ne navode u glavnom dijelu propisa - navodi se između ostalog.
Piše se da normativnim rješenje određivanjem sjedišta APelacionog odjeljenja Suda BiH u budućem vremeno, ukoliko bi propis bio usvojen u ovom tekstu, eventualnim donošenjem predmetne odluke od strane Vijeća o sjedištu,počela bi primjena odredbe člana 2b stav, kojom ne bi bilo propisano gdje je sjedište Apelacionog odjeljenja Suda BiH, nego gdje će njegovo sjedište biti, čime se ne zadovoljavaju opći pricipiti terminologije.