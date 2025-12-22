Uoči sjednice Parlamenta: VSTV BiH dostavio negativno mišljenje na evropske zakone koje je predložila opozicija

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH dostavilo je negativno mišljenje Predstavničkom domu na prijedlog zakona o VSTV-u BiH i izmjene Zakona o sudu BiH, saznaje portal "Avaza".

Ovakva odluka je došla uoči današnje sjednice na kojoj će se raspravaljati o ovim prijedlozima, a koje je na dnevni red postavila opozicija iz RS.

Oni su kritikovali prvo to što se na prošloj sedmici pokušalo po hitnom postupku ovo usvojiti, a bez njihovog mišljenja, ali i to što su ga sada dobili pred sjednicu.

- Dostavljanjem Vijeću Prijedloga zakona neposredno pred zasjedanje zkaonodavnog organa, faktički se ograničava mogućnost blagovremenog djelovanja Vijeća, kao kolegijalnog organa, te se onemogućava čak i formalna rasprava u Parlamentu o stavovima koje zauzme Vijeće, a što može imati negativan utjecaj na kvalitetu usvojenih rješenja i njihovu primjenu u praksi - navodi se.

Ističu da je veći dio prijedloga opozicije identičan s onim od Ministarstva pravde te u tom kontekstu su poslali iste odgovore.