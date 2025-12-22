Pacijenti Nortwestern poliklinike prijavili i Sebiju Izetbegović, ona poručuje: Nisam nikoga pregledala, dala sam otkaz

- Istina je da mi je prošle godine ponuđen posao u PZU NEW LIFE koja je trebalo da bude potpuno preregistrovana, sa svime što to podrazumijeva. Trebalo je da postane Northwestern Medical Centre IVF, kao dio iste grupacije u USA. S obzirom na činjenicu da se ne bavim vještačkom oplodnjom ponuđena mi je pozicija direktora ustanove i specijaliste ginekologa. Postojali su uslovi za jednodnevnu hirurgiju, čak i mnogo ozbiljniju hirurgiju, urologiju, obećanja za kupovinu potpuno nove opreme, adaptiranje operacione sale, angažovanje odličnih saradnika. Znajući da je inspekcija (osoblje reče čak i policija) nekada ranije, u više navrata dolazila u New Life kliniku, da je bilo nekih problema, glavni moj uslov je bio ispoštovati striktno zakonom propisane uslove za rad i djelatnost. Potpuna preregistracija ustanove i brisanje svega što je imalo poveznicu sa NEW LIFE. Uz čvrsta obećanja novog vlasnika da će ispuniti zahtjeve, da treba malo vremena za notare i pravnike, da krećemo od čiste situacije, potpisala sam ugovor za ginekologa. Nisam registrovana kao direktor, i takvu odgovornost nisam imala.

Oni su imali fiktivnog direktora negdje, još iz New Life perioda, nije bio u Sarajevu i ne poznajem ga. Trebalo je da bude ispisan iz registra. Čekajući ispunjenje tog dogovora, da ne gubim vrijeme, pomogla sam da se prostor prilagodi stručnim potrebama i ugodnijem boravku bolesnika, nabavili su novi UZ aparat ali nisu nabavili nista od instrumenata koje su obećali. Nakon 20 dana čekanja instrumenata potrebnih za rad, neizvršavanja preregistracije, saopštila sam predstavniku vlasnika da ne želim raditi u takvim uslovima. Napisala sam otkaz i napustila prostor. Nikada nisam nijednu pacijenticu pregledala, niti bilo šta potpisala. Ne funkcioniram u pravno neriješenom okviru, niti pravno i stručno neriješenim uslovima. Nisam imala ni pečat ni akreditaciju dok ne ispune dogovoreno.

O tome je upoznat pravnik iz Federalnog ministarstva zdravstva, a i inspektor koji je vršio nadzor. Dio za vantjelesnu oplodnju je nešto sa čime nisam imala puno doticaja (već sam navela da se ne bavim time), ali znam da je sve biološkog materijala tada bilo skladišteno po propisu. Kolega koji je to radio imao je solidne rezultate i nadzirao je sa embriologom. Redovno su kontrolirali sve parametre, tako mi je rečeno. Nisam bila odgovorno lice pa mi nisu morali referisati zvanično. U tih dvadesetak dana prisustvovala sam postupku dva embriotransfera, iz znatiželje. Oba su završila uspješno, trudnoćom. Šta se dalje događalo ne znam, jer sam dala neopoziv otkaz. PS. Vjerovatno im niko ne bi ni pročitao da nisu mene spomenuli. Već viđeno - navela je.