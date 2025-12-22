Ćosić tvrdi da nema šovinizma u skandaloznom prilogu RTRS-a: Govorilo se bez uvijanja i glume

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić oglasio se na društvenim mrežama nakon skandaloznog priloga RTRS-a u kojem se osporavalo to što što Bošnjaci kupuju nekretnine u Istočnom Sarajevu. - U zemlji kakva je BiH ne smije postojati nijedna tabu tema ako zaista mislimo dobro svojoj djeci i generacijama koje dolaze. Sve što se gura pod tepih, sve o čemu se ne smije govoriti, sve što se proglašava "opasnim" samo zato što nije politički korektno, prije ili kasnije se vrati kao problem, i to uvijek u najgorem mogućem obliku. Prilog Radio-televizije Republike Srpske u emisiji "Pečat", koji se bavio kupovinom nekretnina u Istočnom Sarajevu od strane Bošnjaka iz Sarajeva, nije otvorio nikakvu novu temu. On je samo otvorio javni prostor za razgovor o onome o čemu se odavno i uveliko priča među ljudima, na različitim okupljanjima, na slavama, po kafanama, kancelarijama i u privatnim razgovorima. Razlika je samo u tome što se sada o tome govorilo javno, bez uvijanja i bez glume - rekao je Ćosić.

Naveo je da je sačekao da se izredaju reakcije, a da onda napiše ono što smatra suštinski važnim za sve u BiH. - Iako znam da ću i zbog ovog teksta ponovo biti napadnut. Zato ću unaprijed zamoliti dežurne tumače tuđih misli da ne "objašnjavaju" šta sam htio reći, nego da, ako već prenose, prenesu cijeli tekst bez izmjena, pa neka onda ljudi - Srbi, Bošnjaci, Hrvati i svi ostali - sami sude o mojim stavovima. Prije svega, moram jasno naglasiti da u onome što je rečeno u prilogu RTRS-a, kao ni u razmišljanjima ljudi koji su u njemu govorili, nema šovinizma. Ima isključivo realnog promišljanja koje proizilazi iz kolektivnog istorijskog iskustva naroda koji žive na ovim prostorima. Istorija nas, htjeli mi to ili ne, uči određenim konstantama, a jedna od njih u BiH jesu nacionalni sukobi koji su uvijek imali i snažan vjerski karakter - kazao je Ćosić. Dodao je da je više puta pokušavano da se ta realnost prevaziđe. - Od ideje stvaranja "bosanske nacije", preko različitih oblika zajedničke države, kroz Jugoslavije i koncept "bratstva i jedinstva". Skoro pedeset godina smo živjeli u toj ideji, vjerujući da je sve u redu, a onda smo se međusobno poubijali u desetinama hiljada. Na ovim prostorima proliveni su hektolitri krvi. I tu krv ne može oprati nikakva demagogija, pa ni ona upakovana u naizgled dobronamjerno - "ko nas, ba, zavadi". Istorija nas uči i nečemu drugom: da mi, jednostavno, ne možemo mirno živjeti izmješani bez jasno definisanih političkih, nacionalnih i institucionalnih okvira, prava i odgovornosti svakog naroda pojedinačno. To nije poziv na mržnju, nego konstatacija realnosti. Ignorisanje te činjenice nije bilo kakav humanistički, "svi smo mi ljudi" pristup nego ogromna neodgovornost. Parafraziraću Alberta Ajnštajna, koji je rekao da je definicija ludosti raditi iznova i iznova istu stvar, a očekivati drugačiji rezultat. Ako nastavimo da forsiramo modele koji su više puta propali i koji su nas svaki put doveli do krvoprolića, rezultat će, prije ili kasnije, ponovo biti isti - istakao je.