Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" NA LICU MJESTA

O čemu je potpredsjednik Federacije razgovarao na kafi s novinarima?

Druženje je bilo opušteno uz dozu profesionalnosti

Sa neformalnog druženja - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+25
Piše: Amila Ovčina

22.12.2025

Neformalno druženje i kafa s potpredsjednikom Federacije BiH Igorom Stojanovićem održano je danas u prostoriji Kabineta potpredsjednika FBiH gdje su mediji imali mogućnosti iznijeti svoj stav, mišljenje, ali i uputiti kritike na račun Vlade FBiH.

Druženje je bilo opušteno uz dozu profesionalnosti, prilikom čega je Stojanović svakog novinara, odnosno urednika pitao ponaosob šta misle o aktuelnoj Vladi Federacije BiH, kao i o pozitivnim i negativnim potezima i dešavanjima iz ranijeg perioda ili onima koja su još uvijek aktuelna.

Među prisutnim novinarima, između ostalih bili su ekipe "Dnevnog avaza", Federalna novinska agencija (FENA), Radio Sarajevo, Euronews...

# NOVINARI
# MEDIJI
# FBIH
# IGOR STOJANOVIĆ
# VLADA FBIH
# NEFORMALNO DRUŽENJE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.