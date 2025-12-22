O čemu je potpredsjednik Federacije razgovarao na kafi s novinarima?

Neformalno druženje i kafa s potpredsjednikom Federacije BiH Igorom Stojanovićem održano je danas u prostoriji Kabineta potpredsjednika FBiH gdje su mediji imali mogućnosti iznijeti svoj stav, mišljenje, ali i uputiti kritike na račun Vlade FBiH.

Druženje je bilo opušteno uz dozu profesionalnosti, prilikom čega je Stojanović svakog novinara, odnosno urednika pitao ponaosob šta misle o aktuelnoj Vladi Federacije BiH, kao i o pozitivnim i negativnim potezima i dešavanjima iz ranijeg perioda ili onima koja su još uvijek aktuelna.

Među prisutnim novinarima, između ostalih bili su ekipe "Dnevnog avaza", Federalna novinska agencija (FENA), Radio Sarajevo, Euronews...