Osigurana podrška od 7,7 miliona KM za 170 mladih poljoprivrednika u Federaciji BiH

- Iako su ukupno 172 mlada poljoprivrednika ispunila sve propisane uvjete, raspoloživa sredstva u tom trenutku bila su dovoljna samo za dio aplikacija. Zahvaljujući preraspodjeli neutrošenih budžetskih sredstava i odgovornom upravljanju javnim novcem, Federalno ministarstvo je Vladi Federacije BiH predložilo izmjene i dopune Programa utroška sredstava namijenjenih za poljoprivredu. Vlada Federacije BiH je ovu odluku usvojila na hitnoj telefonskoj sjednici, čime su osigurana dodatna 2,975 miliona KM za mjeru „Pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika - navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva saopćilo je da nastavlja snažnu i odgovornu podršku mladima koji svoju budućnost grade u sektoru poljoprivrede. U okviru mjere „Pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika (PMP)” u prvoj fazi podržan je 101 mladi poljoprivrednik, za što je osigurano 4,75 miliona KM uz stopostotno sufinansiranje planiranih ulaganja i maksimalan iznos podrške do 50.000 KM po korisniku.

Na taj način Ministarstvo će na račune 170 mladih poljoprivrednika uplatiti iznos od 7,675 miliona KM, čime su obuhvaćeni svi mladi poljoprivrednici koji su ispunili uslove.

- U samo dvije godine smo za mlade poljoprivrednike u Federaciji BiH izdvojili nešto manje od devet miliona KM i pomogli blizu 200 mladih porodica da pokrenu svoj posao i ostanu na svojoj zemlji i u svojoj Bosni i Hercegovini. Veoma sam sretan zbog ove mjere. To je jasna poruka povjerenja i odgovornosti da mladi ostaju na svojoj zemlji, u svojoj državi, i grade održivu budućnost za sebe i svoje zajednice - kazao je federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić.

Iz Ministarstva je pojašnjeno da će dodijeljena sredstva mladi investirati u nabavku rasplodne stoke (junice mliječnih i mesnih pasmina, ovce i koze), kao i izgradnju i opremanje plastenika te podizanje trajnih nasada, uz ugovornu obavezu zadržavanja rasplodne stoke i plastenika najmanje pet godina. Time se osigurava dugoročna održivost ulaganja, jačanje domaće proizvodnje i razvoj ruralnih područja.

- Mladi poljoprivrednici će u srijedu prisustvovati svečanosti uručenja rješenja u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, gdje će im i zvanično biti dodijeljena rješenja o ostvarivanju prava na finansijsku podršku, čime se potvrđuje posvećenost institucija transparentnosti i podršci mladima - saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.