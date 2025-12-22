Rahman Muminović, rudar iz Kaknja: Nikada nisam bio na bolovanju, i sada ustajem u pola 5!

Nakon što je gotovo 29 godina zarađivao „hljeb sa sedam kora“, Rahman Muminović je proteklog mjeseca otišao u zasluženu penziju. Još se, kaže nam, nije navikao na činjenicu da je zatvorio veliko životno poglavlje. Muminović je cijeli svoj radni vijek proveo u Rudniku „Kakanj“, pogonu Begići-Bištrani, ali uprkos teškim uslovima, nijedan dan nije izbivao s posla.

Zdravstvenu knjižicu, priča nam, nije morao ovjeravati i ponosan je na to da je skoro tri decenije njegovog rada u jami prošlo bez dana bolovanja.

Svako jutro

- I sada ustajem svako jutro u pola pet. Nikako da se naviknem na to da sam se, što se kaže, riješio tih obaveza. Jer, svako jutro sam ustajao u ta doba kako bih iz Visokog gdje živim stizao do Haljinića, do svog radnog mjesta. Svaki dan sam prelazio 52 kilometra, ali mi to nije teško padalo. Jedino mi je bilo teško voziti tokom zime, jer magla je trajala sve do proljeća, pa znate kako je voziti kada ne vidite metar ispred sebe, ali kasnio na posao nisam – priča Muminović za „Dnevni avaz“.

U rudniku je, govori, prošao sve faze poslova u podzemnoj eksploataciji, od NK radnika, pratioca nadzornika vjetrenja, dežurnog nadzornika širokog čela i smjenskog nadzornika ventilacije, do pozicije zamjenika poslovođe.