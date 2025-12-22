Tradicija i budućnost BiH tema naučnog skupa u Zenici

Internacionalna akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini organizirala je danas u Zenici naučnu konferenciju na temu "Tradicija i budućnost BiH: perspektive napretka".

Kritičko razmatranje

Skup je, u povodu 30. godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, organizirao Razred za humanističke znanosti ove akademije s ciljem kritičkog razmatranja uloge kulturnohistorijske baštine u oblikovanju vizija poželjne budućnosti države BiH.

Bosanskohercegovačka tradicija je, istakli su organizatori, iznimno slojevita i višedimenzionalna, nastala u dugoj povijesti isprepletenoj raznovrsnim egzogenim i endogenim utjecajima.

- Ova je konferencija sadržajno vrlo bogata, kao što je tradicija Bosne vrlo bogata. Imamo jako bogatu i kvalitetnu tradiciju, univerzalne vrijednosti koje smo stekli kroz tu povijest. Sada su vremena tako turbulentna i to da se sve to mora braniti, jer se korigira historija - kazao je prof. dr. Dževad Zečić, redovni član ove akademije i bivši rektor Univerziteta u Zenici.

Mora se, dodao je, ići u smjeru da odbranimo i tradiciju i državu BiH, na koju napadi dolaze sa svih strana.

- Ovo je oružje odbrane da se branimo od toga. Učesnici su članovi Internacionalne akademije nauka i umjetnosti, imamo tri bivša rektora državnih univerziteta u BiH - Sarajevu, Tuzli i u Zenici - kaže Zečić.

Na skup su, ističe on, pozvali i druge intelektualce, mlade ljude koji vode kulturne institucije u Zeničko-dobojskom kantonu, koji su pripremili svoje referate.

Finansijska potpora

Konferenciju su organizovali uz finansijsku potporu Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije BiH.

Profesor emeritus Muharem Avdispahić, bivši rektor Univerziteta u Sarajevu, istakao je kako naš evropski put ne počinje sada, nego da je on počeo još 1878. godine.

Slovenija, Hrvatska i BiH, odnosno narodi tih država i zemalja, kako je rekao, dijele zajedničko iskustvo života u istim sistemima, od 1878. do 1991. godine.

Kako je rekao Avdispahić, naša je egzistencijalna zainteresovanost da se izborimo da budemo dio univerzuma u kome su na snazi vrijednosti dobre strane evropske tradicije.

- Sjedinjene Američke Države su priznale nezavisnost BiH, Hrvatske i Slovenije upravo tim redoslijedom, istog dana, 7. aprila 1992. godine. Sve tri države primljene su u organizaciju Ujedinjenih nacija istog dana, 22. maja 1992. godine. Vrijeme je da Evropska unija zaista otvori vrata BiH - smatra Avdispahić.