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FEDERALNI MINISTAR

Lakić: Proizveden prvi bh. dron, namjenska industrija postaje generator razvoja FBiH

Naglasio je da je problem za BiH karbonska taksa, koja se uvodi početkom sljedeće godine, ukoliko BiH ne usvoji preostale uslove

Konferencija za medije - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+15
S. S.

22.12.2025

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić (SDP BiH) održao je konferenciju za medije na kojoj je predstavio šta je urađeno u tekućoj godini te šta je plan za narednu.

Na početku je ministar kazao da je usvojen Zakon u Južnoj gasnoj interkonekciji te da je ta tema dobila značajnu političku dimenziju.

- Međutim, ono što je bitno istaći jeste da su pripremljene i druge interkonekcije koje Federaciju BiH dovode u situaciju da se gasifikuje u potpunosti. I ovdje govorimo o zapadnoj interkonekciji koja je povezana sa Republikom Hrvatskom, a tiče se Unsko-sanskog kantona, ali isto tako govorimo i o sjevernoj interkonekciji gdje su uključena dva kantona i Brčko distrikt, mislim na Posavski kanton i Tuzlanski kanton, putem kojih će se u narednom periodu pripremiti gasifikacija ovih kantona, odnosno Brčko distrikta - istakao je.

Naglasio je da su formirana tri time za implementaciju projekta Južne interkonekcije, da prvi čine politički lideri, koji su održali sastanak u Ambasadi SAD, a da je novi planiran za sutra.

- Drugi tim okuplja zamjenike političkih lidera i stručnjake koji pripremaju tehničke detalje, dok treći tim djeluje unutar samog Ministarstva. Sve aktivnosti u okviru Južne interkonekcije provodit će se na način da infrastruktura bude spremna za upotrebu hidrogena - istakao je Lakić.

Ministar je pojasnio da će se gasom smanjiti troškovi režija, ali je to i važno u kontekstu postepenog smanjenja dostupnosti uglja.

Karbonska taksa

Naglasio je da je problem za BiH karbonska taksa, koja se uvodi početkom sljedeće godine, ukoliko BiH ne usvoji preostale uslove.

- Karbonska taksa, čija primjena se očekuje od 1. januara 2026. godine, predstavlja veliki izazov. Potrebno je usvojiti državni zakon o energiji i klimi te mapu puta, koju je Vlada Federacije BiH već potvrdila, dok Vlada RS to još nije učinila. Neispunjavanje ovih uslova može ozbiljno ugroziti domaću industriju - istakao je.

Naveo je da se u sektoru rudarstva postepeno situacija stabilizira, nakon što se godinama nije dovoljno ulagalo.

- Osnovni uzrok zbog kojeg je rudarstvo došlo u ovu poziciju jeste nedovoljna investicija u prethodni sigurno deseta godina u rudarski sektor i na neki način maćehinski odnos prema rudarskom sektoru. Jučer je bio dan rudara i vjerujte da tek smo sada, nakon 2.5 godine rada, došli u situaciju da simbolično dobijamo zahvalnice od sindikata rudarskog sektora što nam potvrđuje da smo na ispravnom putu - istakao je.

Kaže da se zatvara rudnik Zenica, a drugi moraju dići nivo proizvodnje, jer je bitno da termoelektrane budu namirene zbog proizvodnje električne energije.

- Obezbjeđujemo sve i jednog uposlenika unutar rudnika Zenica da bude na najpravedniji način ili zbrinut ili prekvalifikovan za neko novo radno mjesto, dok na područjima rudnika Banovića i rudnika Kreka dižemo dvije fotonaponske elektrane koje će pokazati pravednu tranziciju na rudarskim poljima koje će proizvoditi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije - poručio je.

Ispričao je da je Kreka pozitivan primjer, dok Banovići i Kakanj vode borbu za stabilizaciju proizvodnje, uprkos brojnim problemima.

Što se tiče rudnika Banovići i Đurđevik, on je rekao da su ključni za snabdijevanje Bloka 6 TE Tuzla.

Poručio je da je Energoinvest nakon promjene uprave ponovo razvija inženjerski segment i izlazi iz isključive uloge trgovca gasom te da se očekuju još bolji rezultat u 2026. godini.

Naveo je da se namjenska industrija stabilizra i postaje jedan od generatora razvoja FBiH. Pohvalio je proizvodnju prvog bh. drona, koji će se proizvoditi u BNT-u.

Plaće i doprinosi

O kompaniji "Zrak" je rekao da su je zatekli u stečaju, a da se danas isplaćuju plaće i doprinosi.

- Zrak je strateški povezan s BNT-om Novi Travnik, a cilj je izlazak iz stečaja kroz očuvanje proizvodnje i reorganizaciju, a ne likvidaciju. Iako prodaja dijela neperspektivne imovine može biti dio stečajnog plana, Vlada Federacije vodi računa da se ne ugroze proizvodni procesi - naveo je.

Što se tiče Vitezita, kazao je da je kompanija u stečaju, a daje nedavno postavljen novi stečajni upravnik.

- Iskreno se nadam da ćemo u narednom periodu i našu ideju o oporavku firme Vitezit makar staviti na sto, jer u prethodnom periodu nismo imali sagovornike kada je ova firma u pitanju - kazao je.

Poručio je da se cijena električna energije neće mijenjati.

# VLADA FBIH
# VEDRAN LAKIĆ
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