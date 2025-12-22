Lakić: Proizveden prvi bh. dron, namjenska industrija postaje generator razvoja FBiH

Na početku je ministar kazao da je usvojen Zakon u Južnoj gasnoj interkonekciji te da je ta tema dobila značajnu političku dimenziju.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić (SDP BiH) održao je konferenciju za medije na kojoj je predstavio šta je urađeno u tekućoj godini te šta je plan za narednu.

- Međutim, ono što je bitno istaći jeste da su pripremljene i druge interkonekcije koje Federaciju BiH dovode u situaciju da se gasifikuje u potpunosti. I ovdje govorimo o zapadnoj interkonekciji koja je povezana sa Republikom Hrvatskom, a tiče se Unsko-sanskog kantona, ali isto tako govorimo i o sjevernoj interkonekciji gdje su uključena dva kantona i Brčko distrikt, mislim na Posavski kanton i Tuzlanski kanton, putem kojih će se u narednom periodu pripremiti gasifikacija ovih kantona, odnosno Brčko distrikta - istakao je.

Naglasio je da su formirana tri time za implementaciju projekta Južne interkonekcije, da prvi čine politički lideri, koji su održali sastanak u Ambasadi SAD, a da je novi planiran za sutra.

- Drugi tim okuplja zamjenike političkih lidera i stručnjake koji pripremaju tehničke detalje, dok treći tim djeluje unutar samog Ministarstva. Sve aktivnosti u okviru Južne interkonekcije provodit će se na način da infrastruktura bude spremna za upotrebu hidrogena - istakao je Lakić.

Ministar je pojasnio da će se gasom smanjiti troškovi režija, ali je to i važno u kontekstu postepenog smanjenja dostupnosti uglja.

Karbonska taksa

Naglasio je da je problem za BiH karbonska taksa, koja se uvodi početkom sljedeće godine, ukoliko BiH ne usvoji preostale uslove.

- Karbonska taksa, čija primjena se očekuje od 1. januara 2026. godine, predstavlja veliki izazov. Potrebno je usvojiti državni zakon o energiji i klimi te mapu puta, koju je Vlada Federacije BiH već potvrdila, dok Vlada RS to još nije učinila. Neispunjavanje ovih uslova može ozbiljno ugroziti domaću industriju - istakao je.

Naveo je da se u sektoru rudarstva postepeno situacija stabilizira, nakon što se godinama nije dovoljno ulagalo.

- Osnovni uzrok zbog kojeg je rudarstvo došlo u ovu poziciju jeste nedovoljna investicija u prethodni sigurno deseta godina u rudarski sektor i na neki način maćehinski odnos prema rudarskom sektoru. Jučer je bio dan rudara i vjerujte da tek smo sada, nakon 2.5 godine rada, došli u situaciju da simbolično dobijamo zahvalnice od sindikata rudarskog sektora što nam potvrđuje da smo na ispravnom putu - istakao je.

Kaže da se zatvara rudnik Zenica, a drugi moraju dići nivo proizvodnje, jer je bitno da termoelektrane budu namirene zbog proizvodnje električne energije.

- Obezbjeđujemo sve i jednog uposlenika unutar rudnika Zenica da bude na najpravedniji način ili zbrinut ili prekvalifikovan za neko novo radno mjesto, dok na područjima rudnika Banovića i rudnika Kreka dižemo dvije fotonaponske elektrane koje će pokazati pravednu tranziciju na rudarskim poljima koje će proizvoditi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije - poručio je.

Ispričao je da je Kreka pozitivan primjer, dok Banovići i Kakanj vode borbu za stabilizaciju proizvodnje, uprkos brojnim problemima.

Što se tiče rudnika Banovići i Đurđevik, on je rekao da su ključni za snabdijevanje Bloka 6 TE Tuzla.

Poručio je da je Energoinvest nakon promjene uprave ponovo razvija inženjerski segment i izlazi iz isključive uloge trgovca gasom te da se očekuju još bolji rezultat u 2026. godini.

Naveo je da se namjenska industrija stabilizra i postaje jedan od generatora razvoja FBiH. Pohvalio je proizvodnju prvog bh. drona, koji će se proizvoditi u BNT-u.

Plaće i doprinosi

O kompaniji "Zrak" je rekao da su je zatekli u stečaju, a da se danas isplaćuju plaće i doprinosi.

- Zrak je strateški povezan s BNT-om Novi Travnik, a cilj je izlazak iz stečaja kroz očuvanje proizvodnje i reorganizaciju, a ne likvidaciju. Iako prodaja dijela neperspektivne imovine može biti dio stečajnog plana, Vlada Federacije vodi računa da se ne ugroze proizvodni procesi - naveo je.

Što se tiče Vitezita, kazao je da je kompanija u stečaju, a daje nedavno postavljen novi stečajni upravnik.

- Iskreno se nadam da ćemo u narednom periodu i našu ideju o oporavku firme Vitezit makar staviti na sto, jer u prethodnom periodu nismo imali sagovornike kada je ova firma u pitanju - kazao je.

Poručio je da se cijena električna energije neće mijenjati.