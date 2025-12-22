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Fakultet demantuje navode o "turbo diplomiranju": Nikolina Šljivić nikada nije bila naš student

Na Fakultetu za poslovne studije i pravo u Beogradu nikada nije studirala, niti diplomirala osoba po imenu Nikolina Šljivić, naveli su

Nikolina Šljivić - Avaz
Nikolina Šljivić - Avaz
Nikolina Šljivić - Avaz
Nikolina Šljivić - Avaz
Nikolina Šljivić - Avaz
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M. Až.

22.12.2025

Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union – Nikola Tesla" u Beogradu oglasio se povodom, kako navode, netačnog i neprovjerenog izvještavanja pojedinih medija o navodnom "turbo diplomiranju" studentice Nikoline Šljivić.

Reakcija Fakulteta uslijedila je nakon objave teksta pod naslovom "'Turbo studentica': Da li je Nikolina Šljivić za četiri mjeseca završila Pravni fakultet?", koji je objavljen 20. decembra 2025. godine, a koji su potom prenijeli brojni mediji u regionu.

Iz Fakulteta ističu da je riječ o netačnoj i pravno neutemeljenoj informaciji, te ukazuju na više ozbiljnih propusta u samom tekstu.

– Prije svega, vijest je neprecizna jer se u tekstu pominju dvije različite visokoobrazovne institucije: Poslovni i pravni fakultet Univerziteta "Union – Nikola Tesla" u Beogradu i Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union – Nikola Tesla" u Beogradu – navodi se u saopštenju.

Fakultet izričito demantuje da je osoba po imenu Nikolina Šljivić ikada bila student ove ustanove.

– Na Fakultetu za poslovne studije i pravo u Beogradu nikada nije studirala, niti diplomirala osoba po imenu Nikolina Šljivić – naglašavaju iz ove visokoškolske ustanove.

Posebno su demantovane i tvrdnje koje se odnose na status akreditacije Fakulteta.

– Neistinite su i pravno neodržive tvrdnje da je Fakultet za poslovne studije i pravo u Beogradu prvi put akreditovan 2018. godine, kao i da je u međuvremenu izgubio akreditaciju. Fakultet je kontinuirano akreditovana visokoškolska ustanova pred Nacionalnim tijelom za akreditaciju i obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije (NAT) – ističu iz Fakulteta.

Kako navode, Fakultet je akreditovan u tri uzastopna ciklusa – 2012, 2018. i 2025. godine, što je javno provjerljiva činjenica dostupna na zvaničnoj internet stranici NAT-a, u dijelu "Vodič za studente", prenosi Buka.

# NSRS
# NIKOLINA ŠLJIVIĆ
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