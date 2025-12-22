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NAKON ODLUKE EIB-A

Naša stranka traži hitnu smjenu rukovodstva Autocesta Federacije BiH

U ovoj političkoj stranci smatraju da je ostanak aktuelnog rukovodstva Autocesta FBiH na funkcijama neprihvatljiv

Naša stranka: Težak udarac. Facebook

M. Až.

22.12.2025

Naša stranka zatražila je hitnu smjenu rukovodstva Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH, nakon odluke Evropske investicijske banke (EIB) da obustavi finansiranje projekata ovog preduzeća.

Iz EIB-a su potvrdili da je provedena istraga o potencijalno sumnjivim aktivnostima na dionici Koridora Vc, te da su nalazi proslijeđeni Uredu evropskog javnog tužitelja (EPPO), koji je potom pokrenuo zvaničnu istragu protiv tri zvaničnika iz Bosne i Hercegovine, a ukupno šest osoba.

- Odluka Evropske investicijske banke da obustavi finansiranje projekata JP Autoceste Federacije BiH predstavlja težak udarac za Federaciju BiH i jasan dokaz ozbiljnog institucionalnog i upravljačkog neuspjeha. Zvanično potvrđeni razlozi ove odluke, koji se odnose na sumnje u nezakonitosti i moguće koruptivne aktivnosti na projektima Koridora Vc, kompromitiraju ne samo jedno javno preduzeće, već i kredibilitet Federacije BiH pred evropskim finansijskim institucijama - poručili su iz Naše stranke.

U ovoj političkoj stranci smatraju da je ostanak aktuelnog rukovodstva Autocesta FBiH na funkcijama neprihvatljiv.

- U takvim okolnostima, ostanak postojećeg rukovodstva JP Autoceste FBiH na funkcijama je politički neodrživ i moralno neprihvatljiv. Smatramo da je jedini odgovoran potez hitna smjena kompletnog rukovodstva i upravljačkih struktura ovog preduzeća, kako bi se otvorio prostor za nezavisnu istragu, punu saradnju s domaćim i međunarodnim institucijama te obnovu povjerenja finansijskih partnera - naveli su.

Na kraju su upozorili da Federacija BiH ne može sebi dopustiti da strateški infrastrukturni projekti budu taoci lošeg upravljanja i spornih odluka.

- Odgovornost mora imati ime i prezime, a politička i institucionalna šteta mora imati jasne posljedice - poručili su iz Naše stranke.

# AUTOCESTE FBIH
# EVROPSKA INVESTICIONA BANKA
# NAŠA STRANKA
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