Naša stranka traži hitnu smjenu rukovodstva Autocesta Federacije BiH

Iz EIB-a su potvrdili da je provedena istraga o potencijalno sumnjivim aktivnostima na dionici Koridora Vc, te da su nalazi proslijeđeni Uredu evropskog javnog tužitelja (EPPO), koji je potom pokrenuo zvaničnu istragu protiv tri zvaničnika iz Bosne i Hercegovine, a ukupno šest osoba.

Naša stranka zatražila je hitnu smjenu rukovodstva Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH, nakon odluke Evropske investicijske banke (EIB) da obustavi finansiranje projekata ovog preduzeća.

- Odluka Evropske investicijske banke da obustavi finansiranje projekata JP Autoceste Federacije BiH predstavlja težak udarac za Federaciju BiH i jasan dokaz ozbiljnog institucionalnog i upravljačkog neuspjeha. Zvanično potvrđeni razlozi ove odluke, koji se odnose na sumnje u nezakonitosti i moguće koruptivne aktivnosti na projektima Koridora Vc, kompromitiraju ne samo jedno javno preduzeće, već i kredibilitet Federacije BiH pred evropskim finansijskim institucijama - poručili su iz Naše stranke.

U ovoj političkoj stranci smatraju da je ostanak aktuelnog rukovodstva Autocesta FBiH na funkcijama neprihvatljiv.

- U takvim okolnostima, ostanak postojećeg rukovodstva JP Autoceste FBiH na funkcijama je politički neodrživ i moralno neprihvatljiv. Smatramo da je jedini odgovoran potez hitna smjena kompletnog rukovodstva i upravljačkih struktura ovog preduzeća, kako bi se otvorio prostor za nezavisnu istragu, punu saradnju s domaćim i međunarodnim institucijama te obnovu povjerenja finansijskih partnera - naveli su.

Na kraju su upozorili da Federacija BiH ne može sebi dopustiti da strateški infrastrukturni projekti budu taoci lošeg upravljanja i spornih odluka.

- Odgovornost mora imati ime i prezime, a politička i institucionalna šteta mora imati jasne posljedice - poručili su iz Naše stranke.