Kovačević napokon odgovorio Uzunoviću, zastupnik mu poručio: Sramotno pojašnjenje, ponovo ću postaviti pitanje

Zastupnik SBB-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Kenan Uzunović je prošlog mjeseca postavio poslaničko pitanje vezano za akviziciju Telemacha od strane BH Telecoma, a napokon je stigao i odgovor.
Ipak, sadržaj odgovora je otprilike takav kao da odgovor nije ni stigao.
- U vezi sa Vašim dopisom u čijem prilogu nam je dostavljeno poslaničko pitanje koje je na 26. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, održanoj dana 20.11.2025. godine, postavio Kenan Uzunović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, a koje se odnosi na informacije o potencijalnoj akvizicija društva Telemach od strane Dioničkog društva BH Telecom, ovim putem obavještavamo da su uslovi potencijalne akvizicije, kao i uslovi potencijalnog kreditiranja, još uvijek predmet pregovora. S tim u vezi, dostavljanje traženih podataka i analiza u ovom trenutku bi rezultiralo njihovim javnim objavljivanjem, a što bi moglo prouzrokovati značajnu štetu poslovnim interesima Društva, o čemu je pribavljeno i mišljenje advokatske kancelarije, pravnog zastupnika u predmetu. Napominjemo da će, nakon okončanja pregovora, sve informacije, uslovi, dokumentacija i analize biti dostupne i podložne odobrenju nadležnih organa Društva, u skladu sa primjenjivim zakonskim propisima i internim aktima Društva - navodi se u odgovoru koji je napisao Amel Kovačević, direktor BH Telecoma.
Zastupnik Uzunović ovakav odgovor smatra sramotnim.
- Smatram da svaki od nas, zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH zaslužuje da ima informacije o jednoj ovakvoj investiciji, kako sam to već ranije rekao. Zastupnicima su poznati dokumenti sa oznakom tajnosti koji sasvim sigurno ne bi bili javno objavljeni, a zaista ne znam koliki stepen tajnosti tu ima, s obzirom na činjenicu da je BH Telecom jedini pregovarač u kupovini Telemacha, i da nema nikakvih drugih ponuđača koji bi mogli ugroziti ovu akviziciju ukoliko bi imali pristup analizama. Moje pitanje, ponavljam, odnosilo se na analizu o kupovini urađenu od strane BH Telecoma, konkretno, da li postoji mogućnost da jedna ovakva akvizicija ugrozi poslovanje našeg najuspješnijeg preduzeća. Svoje pitanje na narednoj sjednici ću ponoviti, i nadam se da će ovaj put odgovor biti kud i kamo razumniji, i da čelnici BH Telecoma sa ovakvim odgovorima neće degradirati instituciju Predstavničkog doma Federalnog parlamenta - rekao je Uzunović za portal "Avaza".