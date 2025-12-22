Kovačević napokon odgovorio Uzunoviću, zastupnik mu poručio: Sramotno pojašnjenje, ponovo ću postaviti pitanje

Zastupnik SBB-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Kenan Uzunović je prošlog mjeseca postavio poslaničko pitanje vezano za akviziciju Telemacha od strane BH Telecoma, a napokon je stigao i odgovor. Ipak, sadržaj odgovora je otprilike takav kao da odgovor nije ni stigao.

Odgovor BH Telecoma . Avaz Odgovor BH Telecoma . Avaz

- U vezi sa Vašim dopisom u čijem prilogu nam je dostavljeno poslaničko pitanje koje je na 26. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, održanoj dana 20.11.2025. godine, postavio Kenan Uzunović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, a koje se odnosi na informacije o potencijalnoj akvizicija društva Telemach od strane Dioničkog društva BH Telecom, ovim putem obavještavamo da su uslovi potencijalne akvizicije, kao i uslovi potencijalnog kreditiranja, još uvijek predmet pregovora. S tim u vezi, dostavljanje traženih podataka i analiza u ovom trenutku bi rezultiralo njihovim javnim objavljivanjem, a što bi moglo prouzrokovati značajnu štetu poslovnim interesima Društva, o čemu je pribavljeno i mišljenje advokatske kancelarije, pravnog zastupnika u predmetu. Napominjemo da će, nakon okončanja pregovora, sve informacije, uslovi, dokumentacija i analize biti dostupne i podložne odobrenju nadležnih organa Društva, u skladu sa primjenjivim zakonskim propisima i internim aktima Društva - navodi se u odgovoru koji je napisao Amel Kovačević, direktor BH Telecoma.