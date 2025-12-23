Osman Nuri Hadžić: 88. godišnjica smrti autora prvog bh. romana

Na današnji dan 1937., preminuo je Osman Nuri Hadžić, jedan od najznačajnijih bošnjačkih pisaca i intelektualaca s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Rođen je u Mostaru, 1869. godine, gdje je završio mekteb, ruždiju i medresu. Šerijatsku sudačku školu završio je u Sarajevu, a diplomirao pravo u Zagrebu.

Godine 1892., dopušteno je da se nakon završetka Šerijatske sudačke škole bosanskogercegovački studenti upisuju na Pravni fakultet u Zagrebu, a prvi koji je to pravo iskoristio bio je Osman Nuri Hadžić.

„Bez nade“

Njegov književni rad obuhvata pripovijetke, eseje, feljtone i kritike. Poznatija Hadžićeva djela su: „Smail-aga Čengić i druge priče“, „Pripoviest iz prošlosti Mostara“, „Na pragu novoga doba“ (koautor s Ivanom Milićevićem), „Pripovijesti iz bosanskog života“, „Borba Muslimana za vjersko-prosvjetnu autonomiju“, romani „Bez nade“ i „Bez svrhe“ (koautor s Milićevićem).

Iako je sam objavio mnoga djela, najpoznatija su mu ona napisana zajedno s književnikom Ivanom Milićevićem, objavljena pod pseudonimom Osman-Aziz. Roman „Bez nade“, koji su pod tim pseudonimom objavili 1895. godine, prvi je bosanskohercegovački roman.

Ugledna porodica

Osim pisanjem, Nuri Hadžić se bavio kulturnom historijom i vjersko-prosvjetnim pitanjima, te je kao veliki poznavalac tih pitanja napisao i značajno djelo „Muhamed a.s. i Kur’an – kulturna istorija Islama“. U Sarajevu je, zajedno s književnicima Safvet-begom Bašagićem i Edhemom Mulabdićem, osnovao list „Behar“, 1. maja 1900. godine, koji je imao veoma bitnu kulturnu ulogu u životu Bošnjaka.

Sa suprugom Almasom, koja je potjecala iz također ugledne mostarske porodice Sokolovića, Osman je imao četiri kćerke. Šemsa je mlada umrla, Bahrija je studirala u Beču na Akademiju za muziku i scensku umjetnost, postavši operska pjevačica svjetskog glasa, Nadžida je završila pravo i radila kao sutkinja u Mostaru, a Rabija je studirala njemački jezik u Beču i Beogradu te radila kao profesorica njemačkog u Mostarskoj gimnaziji, a poslije kao prevoditeljica u preduzeću „Soko“.

Osman Nuri Hadžić ostaje simbol jednog vremena u kojem su ideali prosvjete, književnosti i narodnog preporoda smatrani temeljem opstanka. Njegov rad podsjeća da književnost može biti i oruđe društvene svijesti i snaga koja spaja prošlost s modernošću.