Stanivuković o Desingerici: Najavio oštre sankcije za "nasilničke, vulgarne i primitivne performanse" u Banjoj Luci

Gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković (PDP), najavio je da će predložiti donošenje odluke kojom bi se kažnjavali, kako je rekao, nasilnički, vulgarni i primitivni performansi na javnim manifestacijama u gradu.

Prema objavi na njegovom Instagram profilu, Stanivuković je naveo da bi kazna iznosila između 50 i 100 hiljada KM, i to za organizatore i izvođače.

- U našoj Banoj Luci nema mjesta takvim izvođačima i pjevačima ako to jesu - kazao je Stanivuković, referirajući se na srbijanskog kontroverznog repera Dragomira Despića, poznatijeg kao Desingerica.