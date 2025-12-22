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VELIKE KAZNE

Stanivuković o Desingerici: Najavio oštre sankcije za "nasilničke, vulgarne i primitivne performanse" u Banjoj Luci

U našoj Banja Luci nema mjesta takvim izvođačima i pjevačima ako to jesu, kazao je

Stanivuković: Nema mjesta takvim izvođačima. Instagram

M. Až.

22.12.2025

Gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković (PDP), najavio je da će predložiti donošenje odluke kojom bi se kažnjavali, kako je rekao, nasilnički, vulgarni i primitivni performansi na javnim manifestacijama u gradu.

Prema objavi na njegovom Instagram profilu, Stanivuković je naveo da bi kazna iznosila između 50 i 100 hiljada KM, i to za organizatore i izvođače.

- U našoj Banoj Luci nema mjesta takvim izvođačima i pjevačima ako to jesu - kazao je Stanivuković, referirajući se na srbijanskog kontroverznog repera Dragomira Despića, poznatijeg kao Desingerica.

Gradonačelnik je dodao da bi primjer Banja Luke trebao poslužiti i ostatku, kako ga je nazvao, "brdovitog Balkana".

- Kada ovom odlukom zabranimo i reality programe na teritoriji Republike Srpske, ukinemo kockarnice i kladionice u blizini škola gdje su naša djeca, kada ograničimo društvene mreže na 15 godina da naša djeca tek nakon navršenih 15 mogu koristiti te platforme, ovakve pojave i ovakvi ljudi, ko god da su, ovakve Desingerice i drugi, više neće postojati - izjavio je gradonačelnik Banja Luke.

Ovom najavom se referirao na "Rezoluciju o zaštiti djece u digitalnom okruženju i odgovornom korištenju društvenih mreža", koju je danas predao u Narodnoj skupštini RS-a na razmatranje.

Stanivuković je već ranije imao sukobe sa kontroverznim srbijanskim reperom Desingericom, čiji nastup u Banjoj Luci je prije dvije godine zabranio.

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# BANJA LUKA
# DRAGOMIR DESPIĆ DESINGERICA
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