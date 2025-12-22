Radulović: Blanuša prihvatio kandidaturu za predsjednika SDS-a

Profesor Branko Blanuša prihvatio je kandidaturu za predsjednika Srpske demokratske stranke, a preostaje još da se sve ozvaniči na Skupštini SDS-a, koja će biti održana u Banjaluci u nedjelju, 28. decembra, saopštio je aktuelni v.d. predsjednika stranke Jovica Radulović.

- Profesor Blanuša i ja smo se večeras vidjeli i razgovarali. Drago mi je da mogu saopštiti kako je on prihvatio kandidaturu za predsjednika stranke, što je inicirao veliki broj članova Glavnog odbora SDS-a na nedavno održanoj sjednici. Kao demokratska stranka ostavljamo prostor i mogućnost da se eventualno pojavi još neki kandidat - poručio je Radulović.

On je dodao da vjeruje kako će svi u stranci stati iza Blanušine kandidature.

- Vjerujem da će SDS još jednom pokazati jedinstvo i snagu koja nas vodi ka konačnom cilju – slomu antinarodnog režima i pozitivnim promjenama u Republici Srpskoj - rekao je Radulović.

Radulović je istakao da je Branko Blanuša osoba zavidne biografije, koja je za kratko vrijeme stekla veliko povjerenje i podršku građana Republike Srpske.

- Od trenutka kad sam obavio prvi razgovor sa njim o kandidaturi za predsjednika Republike Srpske pa do danas, mogu reći da smo uradili veliki posao. Pokazali smo potpuno novi pristup politici koji je dobio veliku podršku, najprije unutar SDS-a, a potom i u cijeloj Republici Srpskoj. Na tim temeljima nastavljamo jačati našu infrastrukturu i promovisati ideje i program Srpske demokratske stranke - zaključio je Radulović, dodajući da se "voz promjena" ozbiljno zahuktao.

- Voz promjena se ozbiljno zahuktao i na posljednju stanicu stižemo sljedeće godine. SDS će na Opštim izborima 2026. sa svojim koalicionim partnerima pobijediti na svim nivoima – ne zbog vlasti, nego zbog promjena, zbog budućnosti, zbog Republike Srpske i svih nas: od boraca koji su je stvarali do onih koji se tek rađaju i kojima moramo stvoriti ljepšu i bolju budućnost - poručio je Radulović.