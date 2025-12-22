Da li je SDS kandidaturom Blanuše za predsjednika stranke priznao poraz na izborima?

Profesor Branko Blanuša prihvatio je kandidaturu za predsjednika Srpske demokratske stranke, a preostaje još da se sve ozvaniči na Skupštini SDS-a, koja će biti održana u Banjaluci u nedjelju, 28. decembra, saopćio je aktuelni v.d. predsjednika stranke Jovica Radulović.
Ipak, ovaj potez je interesantan u jednom drugom kontekstu.
Naime, prema Statutu SDS-a, koji je javno dostupan, u članu 47. se navodi da predsjednik SDS-a u isto vrijeme ne može biti i predsjednik RS.
Ovakvu odluku SDS donosi u trenucima dok Centralna izborna komisija razmatra njihove žalbe zbog brojnih nepravilnosti koje su utvrđene na izborima za predsjednika RS.
Ranije su se mogle čuti izjave da nema dileme da je Branko Blanuša pobjednik izbora, a da će se to utvrditi nakon što se ponove izbori u Doboju, Zvorniku i Laktašima, gdje su utvrđene najveće nepravilnosti.
Da li je SDS na ovaj način priznao i poraz na izborima ili ne znaju svoj Statut, što je malo vjerovatno?