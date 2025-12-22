Da li je SDS kandidaturom Blanuše za predsjednika stranke priznao poraz na izborima?

Profesor Branko Blanuša prihvatio je kandidaturu za predsjednika Srpske demokratske stranke, a preostaje još da se sve ozvaniči na Skupštini SDS-a, koja će biti održana u Banjaluci u nedjelju, 28. decembra, saopćio je aktuelni v.d. predsjednika stranke Jovica Radulović.

Ipak, ovaj potez je interesantan u jednom drugom kontekstu.

Naime, prema Statutu SDS-a, koji je javno dostupan, u članu 47. se navodi da predsjednik SDS-a u isto vrijeme ne može biti i predsjednik RS.