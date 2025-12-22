Karamujić napustio klub Naše stranke u Brčkom: "Ne pristajem na šutnju, političku trgovinu i interesno šanerstvo"

Zastupnik Naše stranke u Skupštini Brčko distrikta BiH Adnan Karamujić saopćio je da se povlači sa svih unutarstranačkih funkcija i napušta zastupnički klub, te da će mandat u Skupštini Brčko distrikta BiH nastaviti obavljati kao nezavisni zastupnik. Ovu odluku Karamujić je obrazložio u opširnoj javnoj objavi, u kojoj je govorio o pritiscima, prijetnjama, nasilju, ali i, kako je naveo, nemogućnosti političkog djelovanja u postojećem ambijentu, piše Politicki.ba. - U Skupštinu nisam ušao kao slučajnost, niti kao politička dekoracija. Ušao sam kao najmlađi zastupnik u njenoj historiji, svjestan da ulazak u politiku u ovom društvu nosi ozbiljne posljedice i odgovornost - poručio je Karamujić, ističući da je mandat doživio kao obavezu da "govori otvoreno i da ne pristaje na šutnju, političku trgovinu i interesno šanerstvo". Ozbiljne posljedice Govoreći o prvoj godini mandata, Karamujić je naveo da je ona bila obilježena "pritiscima, prijetnjama i pokušajima diskreditacije", koji nisu ostali samo na političkom terenu. Kako je istakao, posljedice su se prelile i na njegovu porodicu.

- Fizički napad na moju majku i paljevina mog automobila bili su jasna poruka da su granice pređene - naveo je Karamujić, dodajući da je, uprkos tome, najteže bilo ono što je uslijedilo nakon nasilja. - Ipak, najteže nije bilo nasilje, nego šutnja koja je uslijedila i prostor koji je ostavljen da mi se poslije stavljaju riječi u usta i pripisuju namjere koje nikada nisu bile moje - naglasio je, ocijenivši da se nije radilo o klasičnom političkom sukobu, već o "pokušaju političkog ubistva karaktera". Karamujić je upozorio da posljedice nisu bile samo političke, već i ozbiljno zdravstvene. - Ozbiljno su ugrozile i moje zdravstveno stanje. U jednom trenutku je postalo jasno da nastavak rada u ovakvom ambijentu znači svjesno pristajanje na samouništenje - naveo je. Posebno je odbacio tvrdnje da njegova odluka ima veze s ličnim interesima ili, kako je naveo, političkom trgovinom. - Ova odluka nema nikakve veze sa političkom prostitucijom niti je pokušaj interesnog pozicioniranja - istakao je Karamujić, dodajući da "pretpostavke koje su odmah krenule u tom pravcu više govore o stanju brčanske politike nego o meni". U objavi je naglasio da ostaje član Naše stranke, čiji je dio od svoje osamnaeste godine.

Karamujićevo saopćenje . Screenshot Karamujićevo saopćenje . Screenshot