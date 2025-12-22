Karamujić napustio klub Naše stranke u Brčkom: "Ne pristajem na šutnju, političku trgovinu i interesno šanerstvo"

Zastupnik Naše stranke u Skupštini Brčko distrikta BiH Adnan Karamujić saopćio je da se povlači sa svih unutarstranačkih funkcija i napušta zastupnički klub, te da će mandat u Skupštini Brčko distrikta BiH nastaviti obavljati kao nezavisni zastupnik.
Ovu odluku Karamujić je obrazložio u opširnoj javnoj objavi, u kojoj je govorio o pritiscima, prijetnjama, nasilju, ali i, kako je naveo, nemogućnosti političkog djelovanja u postojećem ambijentu, piše Politicki.ba.
- U Skupštinu nisam ušao kao slučajnost, niti kao politička dekoracija. Ušao sam kao najmlađi zastupnik u njenoj historiji, svjestan da ulazak u politiku u ovom društvu nosi ozbiljne posljedice i odgovornost - poručio je Karamujić, ističući da je mandat doživio kao obavezu da "govori otvoreno i da ne pristaje na šutnju, političku trgovinu i interesno šanerstvo".
Ozbiljne posljedice
Govoreći o prvoj godini mandata, Karamujić je naveo da je ona bila obilježena "pritiscima, prijetnjama i pokušajima diskreditacije", koji nisu ostali samo na političkom terenu. Kako je istakao, posljedice su se prelile i na njegovu porodicu.
- Fizički napad na moju majku i paljevina mog automobila bili su jasna poruka da su granice pređene - naveo je Karamujić, dodajući da je, uprkos tome, najteže bilo ono što je uslijedilo nakon nasilja.
- Ipak, najteže nije bilo nasilje, nego šutnja koja je uslijedila i prostor koji je ostavljen da mi se poslije stavljaju riječi u usta i pripisuju namjere koje nikada nisu bile moje - naglasio je, ocijenivši da se nije radilo o klasičnom političkom sukobu, već o "pokušaju političkog ubistva karaktera".
Karamujić je upozorio da posljedice nisu bile samo političke, već i ozbiljno zdravstvene.
- Ozbiljno su ugrozile i moje zdravstveno stanje. U jednom trenutku je postalo jasno da nastavak rada u ovakvom ambijentu znači svjesno pristajanje na samouništenje - naveo je.
Posebno je odbacio tvrdnje da njegova odluka ima veze s ličnim interesima ili, kako je naveo, političkom trgovinom.
- Ova odluka nema nikakve veze sa političkom prostitucijom niti je pokušaj interesnog pozicioniranja - istakao je Karamujić, dodajući da "pretpostavke koje su odmah krenule u tom pravcu više govore o stanju brčanske politike nego o meni".
U objavi je naglasio da ostaje član Naše stranke, čiji je dio od svoje osamnaeste godine.
- Naša stranka je organizacija u kojoj sam izgradio dobar dio svog političkog identiteta. Ostajem njen član jer i dalje vjerujem u vrijednosti zbog kojih sam joj pristupio - naveo je, uz napomenu da će se o njegovom statusu eventualno očitovati nadležni organi stranke.
Karamujić je posebno podržao politiku i liderstvo Sabine Ćudić, ističući da njen dolazak na čelo stranke ima šire političko značenje.
- Politiku Sabine Ćudić podržavam i smatram da je njen dolazak na čelo organizacije pokazao da Naša stranka ima snagu da se jasno i bez zadrške suprotstavi primitivizmu - poručio je.
- Njeno liderstvo za mene znači da politika može biti vođena po principima i standardima koje smo sami odabrali, a ne po obrascima kompromisa i interesa - dodao je, naglasivši da "žena na čelu stranke u ovom kontekstu nije formalnost, nego znak stvarne snage i mogućnosti promjene".
Ipak, Karamujić je naveo da se sa tim istim vrijednostima nije uspio izboriti u lokalnoj organizaciji.
- Okolnosti u kojima danas djeluje naš odbor meni lično onemogućavaju bilo kakav smislen politički rad zasnovan na povjerenju, odgovornosti i principima zbog kojih sam u politiku uopšte ušao - istakao je.
Konačna odluka
Na kraju je saopćio konačnu odluku:
- Zbog svega navedenog se povlačim sa svih unutarstranačkih funkcija i napuštam zastupnički klub. Mandat u Skupštini Brčko distrikta BiH nastaviću obavljati kao nezavisni zastupnik, odgovoran građanima koji su mi dali povjerenje i vlastitoj savjesti - rekao je.
Na čelu Naše stranke u Brčkom je Abdulaha Iljazović, poznatiji kao "gram je gram". On je drugi zastupnik ove stranke u Skupštini Distrikta.