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VAŠINGTON

U State Departmentu uskoro počinje sastanak Bećirovića s državnom podsekretarkom SAD

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je u radnoj posjeti SAD-u

Denis Bećirović. FENA

FENA

22.12.2025

U Vašingtonu uskoro počinje sastanak člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića s državnom podsekretarkom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za politička pitanja Alison Huker (Allison Hooker), jednom od najviše rangiranih zvaničnika u američkom State Departmentu, saznaje Fena

Između ostalog, u nadležnosti podsekretarke Huker je upravljanje i nadgledanje svih biroa i diplomatskih mreža širom svijeta, uključujući i Biro za Evropu i Evroaziju.

Nakon sastanka slijedi više informacija o detaljima.

Podsjetimo, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je u radnoj posjeti SAD-u. Sastao se i s brojnim kongresmenima i senatorima s kojima je razgovarao o aktuelnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regiji, kao i o jačanju bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i SAD-a.

# STATE DEPARTMENT
# DENIS BEĆIROVIĆ
# SAD
# BIH
# ALLISON HOOKER
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