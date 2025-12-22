U State Departmentu uskoro počinje sastanak Bećirovića s državnom podsekretarkom SAD

U Vašingtonu uskoro počinje sastanak člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića s državnom podsekretarkom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za politička pitanja Alison Huker (Allison Hooker), jednom od najviše rangiranih zvaničnika u američkom State Departmentu, saznaje Fena

Između ostalog, u nadležnosti podsekretarke Huker je upravljanje i nadgledanje svih biroa i diplomatskih mreža širom svijeta, uključujući i Biro za Evropu i Evroaziju.

Nakon sastanka slijedi više informacija o detaljima.

Podsjetimo, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je u radnoj posjeti SAD-u. Sastao se i s brojnim kongresmenima i senatorima s kojima je razgovarao o aktuelnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regiji, kao i o jačanju bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i SAD-a.