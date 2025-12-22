Akademijom u Sarajevu obilježene 33 godine rada VKBI-ja, Hurtiću uručeno priznanje

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić večeras je prisustvovao akademiji upriličenoj povodom obilježavanja 33. godišnjice postojanja i rada Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI), održanoj u svečanom salonu Vijećnice Grada Sarajeva.

Tom prilikom, Hurtiću je uručeno priznanje za doprinos jačanju institucionalne podrške znanju, kulturi, društvenom dijalogu i vrijednostima koje VKBI kontinuirano promoviše više od tri decenije.

Ministar je zahvalio na priznanju, ističući značaj uloge intelektualne zajednice u izgradnji demokratskog, odgovornog i pravednog društva, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

- Priznanje koje mi je večeras uručeno doživljavam kao veliku čast, ali i kao obavezu da i dalje, kroz svoj rad, dosljedno štitim vrijednosti znanja, odgovornosti i institucionalnog integriteta. Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca već 33 godine predstavlja snažan i argumentiran glas intelektualne savjesti našeg društva. U vremenu brojnih izazova, upravo su znanje, dijalog i javna odgovornost ključni za očuvanje društvene stabilnosti i izgradnju bolje budućnosti Bosne i Hercegovine - kazao je Hurtić.

Naglasio je da ovo priznanje predstavlja i priznanje svim saradnicima i institucijama s kojima je zajednički radio na unapređenju javnih politika, te izrazio zahvalnost Vijeću Kongresa bošnjačkih intelektualaca na kontinuiranom doprinosu očuvanju kulturnog, identitetskog i intelektualnog prostora Bosne i Hercegovine.

Akademiji su prisustvovali brojni predstavnici akademske zajednice, institucija vlasti, kulturnog i javnog života Bosne i Hercegovine.