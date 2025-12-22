Cazin otvorio najsavremeniju gradsku tržnicu u USK

Nova Gradska tržnica u Cazinu danas je zvanično počela s radom, čime je ovaj grad dobio jedan od najsavremenijih objekata ove vrste u Bosni i Hercegovini.

Riječ je o projektu vrijednom više od milion konvertibilnih maraka, koji predstavlja snažan iskorak u razvoju i promociji domaće poljoprivredne proizvodnje i malih obrta. Svečanosti otvorenja pored Nermina Ogreševića, gradonačelnika Cazina, prisustvovali su Mustafa Ružnić premijer Vlade Unsko-sanskog kantona, te kantonalni ministri Almir Zulić i Edvin Alijanović.

U Gradskoj upravi Cazina ističu da je realizacija ovog projekta dio šire strategije ulaganja u realni sektor, s ciljem stvaranja boljih uslova za domaće proizvođače i unapređenja lokalne ekonomije. Cazin, sa više od 2.500 registriranih poljoprivrednih gazdinstava i gotovo isto toliko malih obrta, svrstava se među vodeće lokalne zajednice u Federaciji Bosne i Hercegovine kada je riječ o podršci domaćoj proizvodnji.

Gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević naglasio je da je izgrađen i opremljen moderan, funkcionalan i estetski vrijedan objekat koji u potpunosti odgovara savremenim standardima prodaje prehrambenih proizvoda.

– Izgradili smo savremen prostor sa svim pratećim sadržajima koji omogućavaju kvalitetan plasman domaćih proizvoda. Oprema kojom tržnica raspolaže, uključujući najsavremenije rashladne vitrine, frižidere, stolove i police, uz sanitarne čvorove i ugodan ambijent, bit će od velike koristi kako za prodavce, tako i za kupce – istaknuo je Ogrešević.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.053.000 konvertibilnih maraka, a po stepenu opremljenosti, funkcionalnosti i ukupnom izgledu, nova Gradska tržnica u Cazinu važi za jedan od najreprezentativnijih objekata ove namjene u Bosni i Hercegovini.

Premijer i članovi Vlade USK naglasili su da je riječ o objektu koji po nivou opremljenosti i funkcionalnosti predstavlja vodeći primjer na području Unsko-sanskog kantona, te da će imati višestruke koristi za lokalne proizvođače i potrošače.