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PLAN REALIZACIJE

Najavljen sastanak u ambasadi SAD o Južnoj interkonekciji: Hoće li doći do rješenja?

Ovo je bitan korak jer će se tačno odrediti datumi implementacije

Ginkel održao sastanak 20. novembra ove godine. Platforma X / N1

A. O.

23.12.2025

Sastanak o Južnoj interkonekciji gdje će ministarstvo energetike predstaviti plan realizacije projekta trebao bi biti održan danas u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u jutarnjim satima.

Kako piše N1, sastanak je zakazan u 10:30 sati.

Ovo je bitan korak jer će se tačno odrediti datumi implementacije. O ovom hodogramu aktivnosti raspravljat će politički lideri, a iz ministarstva očekuju da projekat Južne interkonekcije bude završen za dvije godine.

- Najiskreniji da budem mnogi si licitirali da to bude 3-4 ili više godina. Naš prijedlog je 31.12.2027. godine završen projekat i pušten u rad. Zašto taj? Jer od 1.1.2028. godine ruski gas više ne može dolaziti ovamo – rekao je Vedran Lakić, ministar energetike i rudarstva FBiH:.

Ipak, već se naziru prepreke. Nakon što delegati iz HDZ-a u januaru nisu podržali Zakon o južnoj interkonekciji, predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara sada je uputila Ustavnom sudu FBiH zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona zbog, kako je navedeno, povrede poslovnika.

Pravni razlozi da se ospori Južna interkonekcija ne postoje, smatra Zijad Bećirović iz Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije. U svemu vidi političke konekcije sa Rusijom.

A realizacijom Južne interkonekcije BiH više neće biti ovisna o ruskom gasu. BiH će se tako povezati sa terminalom ukapljenog plina na otoku Krk. Dugoročno gledano moguće su i povoljnije cijene za građane.

Almir Bećarević, stručnjak za energetiku kaže da BiH ima faktor 0 što se tiče sigurnosti snabdijevanja, to je ocjena energetske zajednice.

- Sa ovim projektom procenat se diže na 70%. Dobijamo diverzifikaciju izvora snabdijevanja. Gasovod preko kojeg se trenutno snabdijevamo ugrožen je odlukom EU u smislu uvoza prirodnog gasa, a starost mreže je skoro 50 godina – dodao je.

Podsjećamo, prije mjesec dana dogovoreno je da će američki investitor ovaj projekat od početka do kraja isfinansirati i njime upravljati kroz koncesiju ili saradnju s Vladom FBiH. Očekuju se zbog toga i izmjene Zakona jer trenutne odredbe to ne predviđaju.

- Najmudrije je bilo za predložiti i tako je usvojeno - sve što se bude radilo treba biti spremno za hidrogen. Znači, kompletan projekat Južne interkonekcije će biti spreman za hidrogen. U planu je da i postojeća gasna infrastruktura za naredni period bude prilagođena za hidrogen – kaže Lakić.

Sigurno je da će se politička borba nastaviti i u oblasti energetike. U ovim trenucima, kažu iz Vlade Federacije, rano je licitari koja će američka kompanija izvoditi radove. Poznato je da će dobiti koncesiju na 30 godina. Gasovod je dug oko 180 kilometara i predstavlja spajanje BiH na evropsku mrežu.

# SASTANAK
# JUŽNA INTERKONEKCIJA
# AMBASADA SAD U BIH
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