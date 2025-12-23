Danas ističe rok za objavljivanje konačnih rezultata izbora: Šta će uraditi CIK?

Konačnih rezultata izbora za predsjednika RS još nemamo, iako je danas trideseti dan od njihovog održavanja.

Prije osam dana su objavljeni utvrđeni rezultati, a prema kojima je SNSD-ov Siniša Karan dobio 9.577 glasova više od opozicionog kandidata Branka Blanuše.

Iz Centralne izborne komisije BiH su tada pojasnili da su morali donijeti takvu odluku kako bi politički subjekti mogli da podnose žalbe, a i kako bi oni po službenoj dužnosti mogli tražiti ponavljena brojanja, što su isti dan i uradili.

Rezultati ponovljenih brojanja s nekoliko biračkih mjesta nisu poznati javnosti, osim u onoj mjeri u kojoj su o njoj pričali opozicioni kandidati.

Još se ne zna kako će CIK BiH postupiti s obzirom na odstupanja u broju glasova, ali i zbog rezultata grafoloških vještačenja, kao i činjenica da je određen broj ljudi glasao bez važećih dokumenata.