Danas ističe rok za objavljivanje konačnih rezultata izbora: Šta će uraditi CIK?

Konačnih rezultata izbora za predsjednika RS još nemamo, iako je danas trideseti dan od njihovog održavanja.
Prije osam dana su objavljeni utvrđeni rezultati, a prema kojima je SNSD-ov Siniša Karan dobio 9.577 glasova više od opozicionog kandidata Branka Blanuše.
Iz Centralne izborne komisije BiH su tada pojasnili da su morali donijeti takvu odluku kako bi politički subjekti mogli da podnose žalbe, a i kako bi oni po službenoj dužnosti mogli tražiti ponavljena brojanja, što su isti dan i uradili.
Rezultati ponovljenih brojanja s nekoliko biračkih mjesta nisu poznati javnosti, osim u onoj mjeri u kojoj su o njoj pričali opozicioni kandidati.
Još se ne zna kako će CIK BiH postupiti s obzirom na odstupanja u broju glasova, ali i zbog rezultata grafoloških vještačenja, kao i činjenica da je određen broj ljudi glasao bez važećih dokumenata.
Izborni zakon BiH je jasan u smislu do kada trebaju biti objavljeni rezultati i tu se navodi da je riječ o roku od 30 dana, što ističe danas, s tim da je napravljena i mogućnost izuzetka.
- Nakon završetka ponovljenog brojanja glasačkih listića i istekom roka za podnošenje žalbe, odnosno nakon pravosnažnosti odluka, Centralna izborna komisija BiH potvrđuje izborne rezultate za organe na svakom pojedinom nivou vlasti, u pravilu u roku od 30 dana od dana održavanja izbora. Izuzetno, iz razloga propisanih propisima iz stava (3) ovog člana, potvrđivanje rezultata može se odgoditi i do 15 dana. Odluka Centralne izborne komisije BiH o potvrđivanju izbornih rezultata je konačna, obavezujuća i protiv nje nije moguće izjaviti žalbu. Centralna izborna komisija BiH donosi propise o potvrđivanju izbornih rezultata - piše u članu 5.32 Izbornog zakona BiH.
Sve je izvjesnije da će Centralna izborna komisija ovoga puta napraviti izuzetak, s obzirom da je za danas u Zetri naređeno otvaranje verfikacione vreće i provjera nevažećih listića po mobilnim timovima.
Ipak, ukoliko bi Centralna izborna komisija BiH odlučila da zbog eventualnih nepravilnosti ponovi izbore na nekim biračkim mjestima ili u nekim gradovima, to bi bilo potrebno uraditi što prije, jer bi se mogao probiti i dodatni rok. Jedina moguća opcija bi bila ova nedjelja, kako bi se ostavilo sedam dana za brojanje glasova i eventualne žalbe.