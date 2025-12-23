Uspješno okončana potraga: Pronađena žena s troje djece

Gorska služba spašavanja Zenica 22. decembra ove godine u 21:55 sati, zaprimila je poziv od strane Profesionalne Vatrogasne Jedinice Zenica, za pomoć zbog izgubljenih osoba na lokalitetu Stolačka kosa.

- Odmah po zaprimanju dojave, naše ekipe su u 22:30 sati upućene na teren, a akcija potrage zvanično je započela u 23:10 sati, u izuzetno zahtjevnim noćnim i zimskim uslovima.

Radilo se o porodici Austrijskih državljana – jednoj odrasloj ženskoj osobi, troje djece i psu. Prema dostupnim informacijama, navigaciona aplikacija ih je preko Teslića i Blatnice usmjerila na šumski i nepristupačan put prema entitetskoj liniji odnosno Bistričaku i Nemili (Grad Zenica). Vozilo je ubrzo ostalo zaglavljeno, nakon čega su, u pokušaju da pronađu izlaz i ostvare signal mobilne mreže, nastavili kretanje pješke kroz šumu, gdje su izgubili orijentaciju.