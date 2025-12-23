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SKRENULI S PRAVOG PUTA

Uspješno okončana potraga: Pronađena žena s troje djece

Nakon lociranja, porodica je sigurno zbrinuta na terenu

Uspješno okončana akcija GSS-a - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

23.12.2025

Gorska služba spašavanja Zenica 22. decembra ove godine u 21:55 sati, zaprimila je poziv od strane Profesionalne Vatrogasne Jedinice Zenica, za pomoć zbog izgubljenih osoba na lokalitetu Stolačka kosa. 

- Odmah po zaprimanju dojave, naše ekipe su u 22:30 sati upućene na teren, a akcija potrage zvanično je započela u 23:10 sati, u izuzetno zahtjevnim noćnim i zimskim uslovima.

Radilo se o porodici Austrijskih državljana – jednoj odrasloj ženskoj osobi, troje djece i psu. Prema dostupnim informacijama, navigaciona aplikacija ih je preko Teslića i Blatnice usmjerila na šumski i nepristupačan put prema entitetskoj liniji odnosno Bistričaku i Nemili (Grad Zenica). Vozilo je ubrzo ostalo zaglavljeno, nakon čega su, u pokušaju da pronađu izlaz i ostvare signal mobilne mreže, nastavili kretanje pješke kroz šumu, gdje su izgubili orijentaciju.

U momentu pronalaska, unesrećeni su bili pothlađeni, vidno iscrpljeni i dezorijentisani, što je posebno zabrinjavajuće s obzirom na noć, niske temperature i prisustvo djece. Boravak u takvom okruženju, gdje su bila i ratna dejstva, bez adekvatne opreme i jasne orijentacije, predstavlja ozbiljnu prijetnju po zdravlje i život.

Nakon lociranja, porodica je sigurno zbrinuta na terenu, utopljena i pod stalnom pratnjom pripadnika GSS-a dovedena do mjesta gdje su se nalazila vozila GSS-a, te na kraju predata pripadnicima EUFORA.

Akcija je uspješno završena u 00:40 sati.

Ova intervencija još jednom podsjeća na opasnosti oslanjanja isključivo na navigacione aplikacije, posebno u planinskim i šumskim područjima, kao i na važnost pravovremenog informisanja o prohodnosti puteva, vremenskim uslovima i terenu, navode iz GSS-a Zenica. 

# GSS ZENICA
# POTRAGA
# PORODICA
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