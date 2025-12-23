Univerzitet u Sarajevu promovirao 63 doktora nauka

U Narodnom pozorištu Sarajevo jučer je upriličena svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Sarajevu.

Prof. dr. Tarik Zaimović, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori i prorektorice UNSA i dekani i dekanese fakulteta promovirali su 63 kandidata i kandidatkinje na čast doktora nauka.

Rektor Zaimović naglasio je da promocijom 63 doktoranta i doktorantice, koji su nosioci najvišeg akademskog zvanja, UNSA simbolično obilježava vrhunac njihovog izuzetnog naučnog puta i početak nove etape u njihovom profesionalnom i društvenom djelovanju.

- Ovo nije samo ceremonija. Ovo je čin potvrde – potvrde znanja, karaktera i spremnosti da preuzmete odgovornost. Trenutak kada ne obilježavamo samo završetak jednog izuzetno zahtjevnog akademskog puta, već kao Univerzitet promoviramo generaciju novih nosilaca naučne misli i društvene odgovornosti - poručio je rektor Zaimović.

Također, poručio je doktorantima i doktoranticama da u vremenu kada su univerziteti i obrazovanje na udaru sa jedne strane onih koji jako dobro razumiju značaj slobodne misli pa je žele ušutkati, ali i sa druge strane onih neukih koji vama učenima žele reći i pokazati da sila znanje ne priznaje i da činiti mogu šta im "sila" da – vi uvijek morate imati na umu da vaše dostojanstvo i integritet ovise o vašoj kritičkoj misli.

- Od Vaše odluke da ne budete samo nijemi posmatrači. Koliko budete u stanju da kritičku misao i naučene lekcije pretvorite u svakodnevnu dimenziju vašeg uspjeha ovisit će i vaša i naša budućnost“.

Premijer KS Nihad Uk je u svom obraćanju poručio:

- Danas slavimo vas. Doktorat nije samo akademsko zvanje, on je dokaz upornosti, discipline, znatiželje i spremnosti da se preuzme odgovornost. Svi vi – od mladih lidera, diplomanata i magistaranata, do vas doktoranata – imate pravo biti ljuti na državu. I to s razlogom. Razumijem ta osjećanja i ne bježim od njih. Ako se uporedimo s drugim državama, historijski gledano od obnove državnosti, mi smo mlada država. Država koja je prošla kroz najtežu agresiju i koja još uvijek gradi svoje institucije, svoju snagu i stabilnost. Upravo zato vas, doktorantice i doktoranti, pozivam da budete naši partneri u njenoj izgradnji - rekao je premijer Uk i dodao:

- Mi, kao Vlada i kao institucije, moramo učiniti mnogo više. Moramo raditi brže, odlučnije i odgovornije kako bismo nadoknadili propuštene prilike i stvorili sistem koji prepoznaje i cijeni znanje. Na tom putu su nam potrebni ljudi poput vas. Zato vas pozivam da budete naši partneri u svakom smislu – kroz svoj profesionalni rad, kroz svoje ekspertize, ali i kroz konstruktivne kritike. Jer bez znanja nema razvoja, a bez ljudi poput vas nema budućnosti kakvu želimo."

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Dušanka Bošković poručila je doktorantima da ih je njihova neumorna težnja za akademskom izvrsnošću dovela do ovog trenutka i zbog toga zaslužuju iskrene čestitke.

- Dok danas nosite svoje svečane kape i toge, pozivam svakog od vas da razmisli o odgovornostima koje prate titulu doktora nauka. S ovom velikom čašću dolazi i duboka dužnost: biti odgovorni istraživač koji je duboko svjestan potreba svoga društva. U dobu kada znanje i otkrića imaju moć oblikovati živote, vaš rad ima potencijal da napravi pravu razliku u tim životima. Vaša uloga kao istraživača proteže se izvan akademske zajednice. Bitno je da svom radu pristupite s posvećenošću etičkim standardima i integritetu. Svijetu su potrebni naučnici koji ne samo da traže odgovore, već i razmatraju posljedice svojih otkrića. Imate odgovornost osigurati da vaša istraživanja služe općem dobru, rješavajući izazove s kojima se suočava današnji svijet i stupate u jedinstvenu ulogu koja omogućava da doprinesete rješenjima koja mogu poboljšati živote i unaprijediti društvo. Ohrabrujem vas da ostanete angažovani u pogledu potreba i stvarnosti vaših zajednica. Slušajte glasove onih kojima želite služiti i prilagodite svoja istraživanja kako biste pružili inovativna rješenja za njihove izazove. Zapamtite da se pravi utjecaj ne mjeri samo publikacijama ili akademskim priznanjima, već pozitivnim promjenama koje unosite u društvo. Vaše istraživanje treba biti katalizator napretka onaj koji premošćuje jaz između znanja i prakse - rekla je ministrica Bošković, zaključivši:

- Prihvatite svoju odgovornost kao odgovorni istraživači, budite svjesni društvenih potreba vašeg okruženja i šire i neka vaš rad odražava vašu posvećenost stvaranju boljeg svijeta. Čestitam vam i neka vaše profesionalno putovanje koje počinje bude ispunjeno uspjehom i svrhom."

Ovaj svečani čin predstavlja krunu višegodišnjeg naučnoistraživačkog rada i posvećenosti akademskoj izvrsnosti. Promocija 63 nova doktora nauka razlog je za ponos Univerziteta u Sarajevu, ali i cijelog društva, jer znanje i nauka ostaju temelj njegovog razvoja.