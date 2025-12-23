Grad Široki Brijeg nastavlja potvrđivati status pozitivnog demografskog fenomena u Bosni i Hercegovini, ocijenio je u opširnom intervjuu za bh. izdanje Večernjeg lista gradonačelnik tog grada Ivo Pavković.

- Široki Brijeg je grad u kojem se rađa život. S ponosom ističemo kako je zaključno s ovim danom u maticu rođenih upisano 395 novorođenih. Demografska situacija je optimalna, a primjećuje se sve veći povratak mladih porodica iz inozemstva. Ključ uspjeha leži u kontinuiranim ulaganjima u kvalitetu života i razvoj popratnih sadržaja, što je i naša glavna smjernica u radu – kazao je Pavković.

Da bi se ti pozitivni trendovi nastavili, ključna je ekonomska stabilnost. Pavković je istaknuo da je gospodarstvo Širokog Brijega među najjačima u zemlji – lokalna poduzeća zapošljavaju više od 9.000 osoba, a ukupni promet premašuje tri milijarde KM, od čega dvije milijarde otpadaju na izvoz.

- Ovakvi rezultati ohrabruju, ali i postavljaju obvezu nastavka podrške razvoju gospodarstva kroz širenje gospodarskih zona, poboljšanje infrastrukture i konkretne mjere potpore investitorima i proizvođačima u cilju održive i konkurentne lokalne ekonomije koja služi svim građanima.

Govoreći o realiziranim projektima u 2025. godini, gradonačelnik je kazao da su okončani brojni infrastrukturni zahvati, među kojima je jedan od značajnijih uređenje Trga dr. Ante Starčevića.

- Novouređeni trg je već tijekom adventskog razdoblja postao novo središte susreta, prostor za obitelji te mjesto kulturnih i društvenih događanja. Na užem gradskom području izgrađeni su novi nogostupi i kolnici, zamijenjene su dotrajale vodovodne i kanalizacijske instalacije te je moderniziran sustav javne rasvjete. Posebna pozornost posvećena je hortikulturnom uređenju, što je gradu dalo svježiji, uređeniji i ljepši izgled – dodao je Pavković.

Kada su u pitanju planovi za 2026. godinu, Pavković je podsjetio da je Gradsko vijeće prošloga tjedna usvojilo gradski proračun u iznosu od 24,979.500 KM.

- Proračun je stabilan i u velikoj mjeri razvojnog karaktera, pri čemu vodimo računa o socijalnoj komponenti, ali i o svim ostalim segmentima razvoja grada. Svake godine kontinuirano ulažemo u javnu rasvjetu, nogostupe i cestovnu infrastrukturu, a u sljedećem razdoblju planiramo znatno veća ulaganja u školstvo. Uz radove na Gimnaziji, planiramo početak izgradnje Srednje strukovne škole, kao i završetak energetske obnove pet područnih škola u Knešpolju, Jarama, Mokrom, Ljubotićima i Privalju. Dakle, pred nama je niz planova koje želimo realizirati. Prioriteti uključuju daljnju modernizaciju infrastrukture, nastavak uređenja gradskog središta, jačanje gospodarskih zona i stvaranje povoljnijih uvjeta za poduzetnike. Usporedno ćemo ulagati u obrazovanje, kulturu i sport jer želimo grad učiniti kvalitetnim mjestom za život svih generacija - poručio je gradonačelnik Ivo Pavković.