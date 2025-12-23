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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Ginkel pozvao zvaničnike FBiH: U Ambasadi SAD počeo novi sastanak o Južnoj interkonekciji

Iz Ministarstva su ranije rekli da očekuju da će se realizacija projekta izvršiti u naredne dvije godine

Sastanak o Južnoj interkonekciji - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

23.12.2025

U Ambasadi SAD počeo je sastanak zvaničnika FBiH o Južnoj interkonekciji.

Sastanku prisustvuju lideri i zvaničnici stranaka, ali i ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić (SDP BiH), za kojeg se očekuje da predstavi plan realizacije projekta.

Sa lica mjesta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Očekuje se da će se na ovom sastanku odrediti datumi implementacije projekta.

Evidentno je da će se morati ići u izmjene Zakona o južnoj interkonenkciji s obzirom da se prema trenutnom zakonskom rješenju navodi da će za realizaciju biti zadužen BH Gas, dok je na prošlom sastanku dogovoreno da se to dadne pod koncesiju američkoj kompaniji.

Iz Ministarstva su ranije rekli da očekuju da će se realizacija projekta izvršiti u naredne dvije godine.

Kako je zabilježio "Avazov" reporter, na sastanak su došli Sabina Ćudić, Edin Forto, Nermin Nikšić, Nerin Dizdar, Ilija Cvitanović, Stipe Tokić, Elmedin Konaković, Nezim Alagić, Dragan Čović i Darjana Filipović.

# ILIJA CVITANOVIĆ
# EDIN FORTO
# NERIN DIZDAR
# SABINA ĆUDIĆ
# AMBASADA SAD
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
# NERMIN NIKŠIĆ
# JOHN GINKEL
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