Pauza odmah na početku sjednice: Delegati traže da se raspravlja o zakonu o električnoj energiji

Nekoliko delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na početku hitne sjednice, prilikom rasprave o dnevnom redu, predložilo da danas bude razmatran i Prijedlog zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, koji je nedavno usvojio Predstavnički dom državnog parlamenta.

Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda prihvatila je principe Prijedloga zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Uz taj prijedlog zakona, Komisija je usvojila zaključak kojim od Kolegija Doma naroda traži da prijedlog ovog zakona uvrsti u dnevni red današnje hitne sjednice Doma naroda PSBiH. Vijeće ministara BiH ranije je utvrdilo Prijedlog zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, s oznakom EI, kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti s propisima EU-a u ovom području.

Cilj predloženog zakona je transponiranje 16 EU direktiva i Paketa o integraciji električne energije, s fokusom na stvaranje uređenog veleprodajnog tržišta električne energije i uspostavu berze električne energije u Bosni i Hercegovini, čime se u ovom području ispunjava jedan od preduvjeta za izuzeće naše zemlje od primjene mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM).

Pozitivna mišljenja na tekst ovog zakona dale su vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Nakon diskusije delegatkinja Marina Pendeš (HDZ BiH) je zatražila pauzu od sat vremena, vjerovatno dok se na sjednicu ne vrate delegati Dragan Čović (HDZ BiH) i Ilija Cvitanović (HDZ 1990), koji prisustvuju sastanku i Ambasadi SAD o Južnoj interkonekciji.