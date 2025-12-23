U Okružnom sudu u Banjoj Luci 26. decembra početak suđenje Elviru Čustoviću za terorizam

Prema navodima optužnice, Čustović je od 21. decembra 2024. do 16. jaunara ove godine telefonskim putem u više navrata, u cilju ozbiljnog zastrašivanja građana i ozbiljnog narušavanja ili uništavanja osnovnih ustavnih, političkih, ekonomskih ili društvenih struktura RS-a, prijetio napadom na život više osoba koji može prouzrokovati njihovu smrt i napadom na tjelesni integritet više njih, a koji mogu nanijeti ozbiljnu štetu RS-u.

Suđenje Elviru Čustoviću, optuženom za terorizam zbog upućivanja niza prijetnji visokopozicioniranim nosiocima vlasti u Republici Srpskoj i njihovim porodicama te policijskim stanicama, počet će u Okružnom sudu u Banjoj Luci u petak, 26. decembra, potvrđeno je iz Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske za Detektor.

U optužnici se, između ostalog, navodi da je Čustović telefonske prijetnje upućivao osobama u policijskim stanicama ili upravama u Gacku, Trebinju, Foči, Nevesinju, Novom Goraždu, kao i u Republičkom javnom tužilaštvu.

Prijetnje je upućivao bivšem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i njegovoj porodici, kako je opisano, i to pozivima kabinetima ministra pravde RS-a, predsjednika Vlade, kao i gradonačelnika Banje Luke.

Čustoviću je ranije određen pritvor, dok su iz Tužilaštva u odgovoru Detektoru naveli da je optuženom ova mjera produžena i da po rješenju može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže godinu dana i šest mjeseci od potvrđivanja optužnice.

Predloženo je, u optužnici koja je objavljena na stranici Republičkog javnog tužilaštva, da se Čustoviću izrekne mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi zatvorenog tipa u trajanju od 18 mjeseci, navodi BIRN BiH.