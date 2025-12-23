Ćudić: Dobili smo signal Ambasade SAD da se Južna interkonekcija ne smije vezivati za bilo kakve političke ustupke

Predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić obratila se nakon sastanka lidera u FBiH s otpravnikom poslova Ambasade SAD Džonom Ginkelom o Južnoj interkonekciji. Ona je kazala da je dogovoren niz narednih koraka koji se tiču dinamike implementacije projekta, kao i nacrta međudržavnog sporazuma između BiH i Hrvatske, a na kojem će raditi Vlada FBiH i onda ga uputiti Vijeću ministara na usvajanje.

- Ona će se morati uraditi ratifikacija sporazuma u dva doma Parlamenta. Radit će se o izmjenama Zakona o Južnoj interkonekciji, na tome ćemo raditi u narendim mjesecima. Važno je i što se tiče Komisija za koncesije i tehničkih detalja koji su neophodni preduslovi, a najvažnije je da smo dobili signal Ambasade SAD da se ovaj projekat ne smije vezivati za bilo kakve političke ustupke bilo kojim akterima u BiH. To je za nas ključno, to se pokušalo uraditi u američkom Kongresu od nekih lobista, dobili smo garancije da se neće polemisati bilo kakvi pokušaji političkog profitiranja od nečega što je obostrana korist SAD i BiH i da je ovo sfera ekonomije, a ne politike. Najbrži put da ovo propadne je da se vezuje za političke ciljeve i političke ustupke - rekla je Ćudić. Navela je da se radi na diversifikaciji plina i sigurnosnu stabilizaciju. - Neko ko ulaže stotine miliona, nije mu u interesu bilo kakva destabilizacija ovog regiona. Ako se pristupa izmjenama Zakona, kako će na to utjecati preispitivanje samog zakona pred Ustavnim sudom FBiH od strane Bradare, to sam i pitala Čovića, a dobila sam odgovor da se mogu i povući ako dođemo do dogovora oko samog zakona. Sasvim sigurno da je jasna poruka da se neće tolerirati blokade. Rano je govoriti o detaljima izmjena, sada moramo sjesti za stol i raditi na tome da budu efikasne. One se moraju dogovarati konsenzusom. Sastanak je bio tehničke prirode, puno manje je bilo političkih poruka nego prošli put. Dio projekta ovisi i od Hrvatske, ne bih licitirala datumima. Predsjednik Naroda i Pravde Elmedin Konaković obratio se javnosti nakon sastanka u Ambasadi SAD u Južnoj interkonekciji. On je kazao da je ovo najoperativniji sastanak o bilo kojoj temi, pogotovo jer EU najavljuje da će zabraniti uvoz ruskog gasa od 2028. godine.

- Velika opasnost se odvija nad BiH. Druga važnost je geopolitičke prirode i treća što dolaskom američkog investitora dodatno razvijaju odnosi. Vrlo je kvalitetan sastanak i pojašnjeno je da u nekoliko koraka trebaju djelovati Vlada FBiH i Vijeće ministara, Parlament da usvaja akte i danas smo se dogovorilo oko rokova koji su kratki, što je dobro. Tako da je ovo lijepa vijest za BiH. Rokovi su realni, poznato je da kada postoji politička volja sve se može završiti za dan ili dva. Ide se u dodjelu koncesije, nije ona namjenski dodijeljena nekome, imaju mogućnost svi da participiraju, ali bi američke kompanije imale prednost jer se radi o njihovom LNG-u. Neke su kompanije već izrazile interes prema Vladi FBiH. Bit će formrirana Komisija, Zakon o koncesijama jeste star, ali se procedure mogu pokrenuti vrlo brzo i za nekoliko mjeseci se to može riješiti - kazao je Konaković. Naveo je da domaća kompanija uloži milijardu i da garantuje plin s Krka, to bila divna vijest, ali misli da to nije realno.

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