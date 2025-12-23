Uoči Božića: Zajednička poruka biskupa Biskupske konferencije BiH

Vrhbosanski nadbiskup i metropolit i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata Tomo Vukšić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski Petar Palić i banjolučki biskup Željko Majić uputili su zajedničku božićnu poruku. Poruku čelnika Katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini prenosimo u cijelosti: Proslava svetkovine Božića, kojom se s dubokom zahvalnošću sjećamo rođenja Isusa Krista, Sina Božjega i sina Marijina, Spasitelja svijeta, ove godine je dodatno svečana. Naime, obilježena je činjenicom da se događa u jubilarnoj 2025. godini od Isusova rođenja, koju cijelo kršćanstvo proživljava svakih četvrt stoljeća. Ovaj jubilej stavlja pred nas istinu da Božić nije samo spomendan nego živi susret: Bog koji ulazi u ljudsku povijest kao nemoćno Dijete, ali svemoćno u ljubavi, donoseći svjetlo koje nadvladava svaku tamu. I. Općoj proslavi jubilarne godine, tijekom proteklih dvanaest mjeseci, s velikom radošću pridružili su se i članovi naših biskupijskih zajednica. Zajedno sa svojim dušobrižnicima i vjeroučiteljima hodočastili su u crkve koje su proglašene jubilarnim, pristupali sakramentu pomirenja, obavljali osobne pobožnosti i duhovne vježbe, okupljali su se kao pripadnici različitih staleža i zvanja, vršili djela milosrđa prema ljudima u potrebi.

Zajedno s brojnim vjernicima iz biskupija u Republici Hrvatskoj obavili smo jubilarno hodočašće hrvatskih katolika u Rim,a zahvalni smo i što nas je Sveti Otac počastio posebnom audijencijom na Trgu svetoga Petra, što je rijedak dar i ohrabrenje za naš narod. Obilježili smo također 1100 godina od splitskih sabora, sjećajući se sa zahvalnošću njihove uloge u oblikovanju crkvene i narodne povijesti te usmjeravanju pastoralnog djelovanja među Hrvatima. II. Obilježavanje važnih jubileja uvijek je spojeno sa zahvalnim sjećanjem na važne datume i zaslužne osobe iz vlastite prošlosti. No, takve proslave, posebice vjerske, dobivaju svoj puni smisao jedino ako sjećanje na važne događaje i zaslužne stvaratelje iz prošlosti, osim na zahvalnost, potiče ponajprije na novo stvaranje, na hrabrost za nova rješenja, na nasljedovanje dobrih primjera, na ozbiljnu analizu sadašnjega trenutka i traženje odgovora na njegove izazove radi planiranja i provođenja budućega djelovanja. Tako, sjećanje kršćana na važne osobe i događaje iz davnine nikada nije pamćenje sȁmo radi čuvanja uspomene, nego ponajprije prigoda da, na poticaj i po primjeru nekadašnjih velikana, ojača volja ljudi, koji obilježavaju obljetnice, u svrhu davanja novoga doprinosa Crkvi i narodu. U govoru hrvatskim hodočasnicima Papa je postupio upravo tako. Spojio je sjećanje na prošlo i poticaj za buduće. Podsjetio je da brojna i molitvena prisutnost hodočasnika govori o živosti vjere hrvatskoga naroda, koji je tijekom stoljeća znao ostati čvrst u zajedništvu s Crkvom i vjeran nasljedniku apostola Petra. Dodao je kako duboko tješi činjenica primijetiti da korijeni naše vjere nisu ostali nepomični u prošlosti, već nastavljaju donositi plodove i danas, zahvaljujući svjedočanstvu hrvatskih obitelji, župnih zajednica i udruga. Tako je tradicija, primljena od otaca, neprocjenjivo blago, koje brižljivo čuvamo te smo pozvani neprestano ga obnavljati, uvijek ostajući otvoreni prepoznavanju onoga što Duh Sveti nadahnjuje. Naglasio je Papa također da vjera raste i jača onda kada se dijeli. Stoga je pozvao da s radošću prenesemo novim generacijama kršćanske vrijednosti, koje su oblikovale našu dugu povijest i kulturu. Na taj način ćemo biti kvasac mira, dobra i nade u svijetu, koji je rastrgan nasiljem i ratovima, što i mi poznajemo iz svoje prošlosti. III. Svetkujući Božić kršćani istovremeno pamte i djeluju. Naime, pamtimo da se Isus rodio radi vršenja dobra i izgradnje mira na zemlji te radi vječnoga spasenja svih ljudi. I toga se s dubokom zahvalnošću sjećamo. No, Isus je okupljao učenike i slao ih da djeluju, da drugima pokazuju slavu Božju, navješćuju istinu o Njegovu spasenju i grade mir među ljudima. U tom smislu, Božić nas poziva da dopustimo da nas Betlehemsko svjetlo prožme a tišina jaslica nauči motriti ljude očima milosrđa te da i mi postanemo nositelji svjetla u ovom nemirnom i često ranjenom svijetu.