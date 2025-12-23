Federalno ministarstvo okoliša i turizma zatražilo hitne informacije od Koksare Lukavac

Podsjećaju da je na sastanku održanom 6. novembra na inicijativu federalne ministrice okoliša i turizma Nasihe Pozder, na kojem se govorilo o kvaliteti zraka u Tuzlanskom kantonu, a u vezi s radom Koksare Lukavac, razmatrana zabrinutost javnosti povodom mogućnosti nepropisnog i naglog gašenja koksne baterije, što bi moglo imati ozbiljne posljedice po okoliš.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, povodom jučerašnjih navoda objavljenih u medijima o mogućoj obustavi rada i povlačenju investitora iz Koksare Lukavac, uputilo je kompaniji Koksara d.o.o. Lukavac zahtjev za hitno dostavljanje tačnih i ažurnih informacija o trenutnom i planiranom statusu rada postrojenja.

- Tom prilikom je istaknuto da, prema tada dostupnim informacijama, ne postoje najave obustave rada, te da se Koksara nalazi u fazi predstečajnog postupka. Na sastanku je također naglašeno da bi svako eventualno zatvaranje postrojenja bez adekvatne kontrole i provođenja zakonom propisanih mjera predstavljalo ozbiljan rizik po okoliš. Iz tog razloga je istaknuta obaveza operatora da na transparentan način i pravovremeno informiše nadležne institucije o svojim planovima i aktivnostima - navode iz Ministarstva.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma podsjeća da Koksara Lukavac posjeduje Studiju uticaja na okoliš iz 2020. za zatvaranje postrojenja, koja propisuje način provođenja tog postupka, kao i obaveze operatora. Imajući u vidu protek vremena, moguće promjene u tehničkom stanju postrojenja i važeće propise iz oblasti zaštite okoliša, ukazano je na potrebu ažuriranja navedene studije.

- S tim u vezi, Federalno ministarstvo okoliša i turizma zahtijeva da kompanija Koksara d.o.o. Lukavac u najkraćem roku dostavi informacije o trenutnom statusu rada postrojenja, eventualnim planovima obustave ili prekida rada, kao i aktivnostima vezanim za ažuriranje Studije uticaja na okoliš za zatvaranje postrojenja. Ministarstvo će, u saradnji s nadležnim institucijama, nastaviti pratiti ovaj proces te će javnost o svim relevantnim činjenicama informisati pravovremeno, transparentno i na činjeničan način - saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.