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U POVODU BOŽIĆA

Šmit uputio čestitku: Neka dani koji su pred nama donesu mir u vaše domove

Svim katolicima u Bosni i Hercegovini, u povodu blagdana rođenja Isusa Krista, želim sretan Božić i novu godinu, naveo je Šmit

Šmit: Uputio čestitku. Fena

A. O.

23.12.2025

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) uputio je božićnu čestitku svim katoličkim vjernicima u Bosni i Hercegovini.

- Blagdan Božića je vrijeme da se malo zastane i uživa u dragocjenim trenucima s obitelji i prijateljima, te se prisjeti vrijednosti koje nas povezuju – dobrote, solidarnosti i nade.

Neka dani koji su pred nama donesu mir u vaše domove, snagu u vremenu iskušenja i radost u malim trenucima koji nam često najviše znače.

Svim katolicima u Bosni i Hercegovini, u povodu blagdana rođenja Isusa Krista, želim sretan Božić i novu godinu ispunjenu zdravljem, razumijevanjem i zajedničkom odgovornošću za bolju budućnost – poručio je Šmit. 

# BOŽIĆ
# CHRISTIAN SCHMIDT
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