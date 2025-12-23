Šmit uputio čestitku: Neka dani koji su pred nama donesu mir u vaše domove

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) uputio je božićnu čestitku svim katoličkim vjernicima u Bosni i Hercegovini.

- Blagdan Božića je vrijeme da se malo zastane i uživa u dragocjenim trenucima s obitelji i prijateljima, te se prisjeti vrijednosti koje nas povezuju – dobrote, solidarnosti i nade.

Neka dani koji su pred nama donesu mir u vaše domove, snagu u vremenu iskušenja i radost u malim trenucima koji nam često najviše znače.

Svim katolicima u Bosni i Hercegovini, u povodu blagdana rođenja Isusa Krista, želim sretan Božić i novu godinu ispunjenu zdravljem, razumijevanjem i zajedničkom odgovornošću za bolju budućnost – poručio je Šmit.