Adventsko druženje u Pučkoj kuhinji Mostar: Pomoć korisnicima i blagdanski darovi

- Nije uvijek lako, ali uspijevamo. Prosinac je za nas posebno intenzivan mjesec, jer se od sredine studenoga nadovezuju adventsko i blagdansko razdoblje, brojne humanitarne akcije i povećane potrebe korisnika. Danas provodimo središnju aktivnost, a hranu i prigodne darove podijelit ćemo i za Badnjak svim našim korisnicima – kazao je Zelenika.

Ravnatelj ove socijalne ustanove Antonio Zelenika istaknuo je kako je cilj ovog posjeta poslati poruku korisnicima da ih društvo nije zaboravilo.

Izaslanstvo Županijskoga odbora HDZ-a BiH Hercegovačko-neretvanske županije i mostarski gradonačelnik Mario Kordić posjetili su u utorak Pučku kuhinju u Mostaru.

Naglasio je kako Pučka kuhinja trenutačno skrbi o 14 djece, od kojih dio zbog bolesti nije mogao nazočiti današnjem druženju.

– Tijekom cijelog mjeseca pripremali smo ovu akciju kako bismo korisnicima olakšali blagdansko razdoblje. Riječ je o prvoj godini u kojoj smo na ovaj način organizirali pomoć između Božića i Nove godine i nadam se da će to postati tradicija – dodao je.

Velika potreba

Zelenika je istaknuo kako je broj korisnika Pučke kuhinje u stalnom porastu te da se svakodnevno javljaju nove osobe u teškoj socijalnoj situaciji.

– Socijalni problemi su sve izraženiji, osobito u zimskim mjesecima. Imamo povećan broj korisnika koji dolaze putem centara za socijalni rad, ali i one koji nam se javljaju izravno. Ljeti je taj broj nešto manji, dok se zimi stvarno vidi puna razmjera potreba – rekao je.

Govoreći o donacijama, ravnatelj Pučke kuhinje naglasio je kako pomoć uglavnom dolazi od građana i manjih donatora.

– Veliku potporu dobivamo od običnih ljudi, dok se veliki distributeri i proizvođači, nažalost, rjeđe uključuju, iako smatram da bi mogli dati značajniji doprinos. Zakon o doniranju hrane u Bosni i Hercegovini je dobar, čak i povoljniji nego u nekim susjednim zemljama, ali u praksi još uvijek postoje prepreke zbog kojih se potencijal donacija ne koristi u punoj mjeri – kazao je Zelenika.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić istaknuo je kako je adventsko i božićno vrijeme osobita prigoda da se društvo snažnije prisjeti onih koji žive u teškim životnim okolnostima.

– Nažalost, nije svima jednako lako živjeti u ovim izazovnim vremenima, a upravo je advent razdoblje u kojemu se, možda više nego inače, budi osjećaj empatije i solidarnosti prema ljudima u potrebi. Ono što ohrabruje jest činjenica da su s novom upravom Pučke kuhinje u Mostaru započela i nova, pozitivna vremena. Ravnatelj je iznimno angažiran, a već smo tijekom ove godine realizirali nekoliko projekata usmjerenih na poboljšanje uvjeta za korisnike Pučke kuhinje – kazao je Kordić.

Dodao je kako Grad Mostar sustavno podupire rad ustanova koje skrbe o socijalno ugroženim građanima.

– Grad Mostar financijski podupire tri ustanove ovakvoga tipa, osiguravajući kroz gradski proračun sredstva kako bi se osobama u potrebi omogućio topli obrok i dodatna pomoć, s ciljem da im se barem djelomično olakša svakodnevica – istaknuo je.

Gradonačelnik se osvrnuo i na projekt usmjeren na sprječavanje bacanja hrane kojoj se približava rok trajanja, a koja bi se mogla iskoristiti za potrebe pučkih kuhinja.

Razviti model

– U prethodnom razdoblju pokušali smo razviti model prema kojem bi se namirnice pred istekom roka trajanja povlačile iz trgovačkih lanaca i usmjeravale prema pučkim kuhinjama. Nažalost, prepreke su se odnosile na zakonska rješenja, osobito u dijelu oslobađanja od PDV-a, što je trgovcima predstavljalo otežavajuću okolnost. Iako je Vlada Federacije BiH donijela odluku koja je to omogućila, provedba kroz podzakonske akte nije u potpunosti zaživjela, zbog čega trgovcima često ostaje jednostavniji put povrata robe dobavljačima – pojasnio je Kordić.

Dodao je kako su tim povodom održani brojni sastanci s velikim distributerima u Bosni i Hercegovini te da su stvoreni preduvjeti za daljnji dijalog i razvoj održivog modela.

– Ideja je proizašla i iz suradnje s gradom Montegrotto u Italiji, s kojim je Mostar bratimljen, a gdje djeluje organizacija Auser. Riječ je o sustavu u kojem volonteri, među kojima su umirovljeni bankari, ekonomisti, bivši gradonačelnici i drugi stručnjaci, aktivno sudjeluju u motiviranju institucija i gospodarstva na doniranje hrane. Njihova pozitivna iskustva poslužila su nam kao primjer, a nadam se da ćemo uspjeti prilagoditi taj model našim okolnostima i tako ostvariti značajan iskorak u sprječavanju bacanja hrane i pomoći onima kojima je ona najpotrebnija – zaključio je gradonačelnik Kordić.