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Ministar finansija FBiH Kraljević: Penzije će rasti oko 17 posto

Prema riječima ministra Kraljevića u Proračunu Federacije BiH za 2026. godinu za Federalni zavod MIO planira se ukupno 4.422.251.070 KM

Vlada FBiH

FENA

23.12.2025

Federalni dopremijer i ministar financija Toni Kraljević potvrdio je da bi mirovine u idućoj godini trebale rasti ukupno oko 17 posto. Naime, na Dnevnom redu današnje sjednice Vlade Federacije BiH je Zakon o izmjenama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Osnovni razlog za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju je zahtjev predstavnika umirovljenika za izmjenu formule za usklađivanje mirovine iz članka 79. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju. Naime, postojeća formula je podrazumijeva usklađivanje mirovina po usklađivanje u iznosu 50% BDP - 50% cijene (CPI), što u bi u narednim godinama značilo skroman porast mirovina.

Kako bi se omogućio značajniji porast mirovina umirovljenici su tražili usklađivanje koje prati postotak porasta plaća u Federaciji BiH u kombinaciji sa porastom cijena prema formuli 60% : 40% u korist parametra koji je povoljniji za umirovljenike. Navedeno znači i veća izdvajanja iz federalnog proračuna za ovu kategoriju stanovništva.

Prema riječima ministra Kraljevića u Proračunu Federacije BiH za 2026. godinu za Federalni zavod MIO planira se ukupno 4.422.251.070 KM, dok su projekcije naplate doprinosa za mirovinsko osiguranje u toj istoj godini 3.273.972.465 KM. 

# PENZIJE
# FBIH
# TONI KRALJEVIĆ
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