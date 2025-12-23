Ministar finansija FBiH Kraljević: Penzije će rasti oko 17 posto

Federalni dopremijer i ministar financija Toni Kraljević potvrdio je da bi mirovine u idućoj godini trebale rasti ukupno oko 17 posto. Naime, na Dnevnom redu današnje sjednice Vlade Federacije BiH je Zakon o izmjenama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Osnovni razlog za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju je zahtjev predstavnika umirovljenika za izmjenu formule za usklađivanje mirovine iz članka 79. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju. Naime, postojeća formula je podrazumijeva usklađivanje mirovina po usklađivanje u iznosu 50% BDP - 50% cijene (CPI), što u bi u narednim godinama značilo skroman porast mirovina.