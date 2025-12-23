Stevandić: Zakon o zaštiti zdravlja od duhanskih proizvoda potreban, ali bez diskriminacije

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) Nenad Stevandić smatra da je Zakon o zaštiti zdravlja stanovništva od duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje potreban, ali i da ne smije napraviti nikakvu diskriminaciju i treba ga posmatrati sa zdravstvenog aspekta.

Stevandić je rekao da predloženo zakonsko rješenje treba da djeluje edukativno.

- Ovakav zakon nam treba i od nečega se mora početi. Ovo je problem koji je teško definisati, a još teže je definisati rješenja - poručio je Stevandić tokom skupštinske rasprave o predloženom zakonu.

On kaže da je potrebno vidjeti šta je konkretno rješenje - ograničenje ili uređenje, piše RTRS.

Stevandić smatra da bi puno pušača prestalo da konzumira cigarete kada bi vidjeli kako izgleda karcinom pluća.