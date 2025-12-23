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PREDSJEDNIK NSRS

Stevandić: Zakon o zaštiti zdravlja od duhanskih proizvoda potreban, ali bez diskriminacije

Ovakav zakon nam treba i od nečega se mora početi

Nenad Stevandić. RTRS

A. O.

23.12.2025

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) Nenad Stevandić smatra da je Zakon o zaštiti zdravlja stanovništva od duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje potreban, ali i da ne smije napraviti nikakvu diskriminaciju i treba ga posmatrati sa zdravstvenog aspekta.

Stevandić je rekao da predloženo zakonsko rješenje treba da djeluje edukativno.

- Ovakav zakon nam treba i od nečega se mora početi. Ovo je problem koji je teško definisati, a još teže je definisati rješenja - poručio je Stevandić tokom skupštinske rasprave o predloženom zakonu.

On kaže da je potrebno vidjeti šta je konkretno rješenje - ograničenje ili uređenje, piše RTRS.

Stevandić smatra da bi puno pušača prestalo da konzumira cigarete kada bi vidjeli kako izgleda karcinom pluća.

- U Sloveniji su navikli da se puši napolju i to je dio kulture svijeta. Treba da razmišljamo da li je naša svijest na tom nivou, da li idemo prema evoluciji ili prema revoluciji koja podrazumijeva neprimjenjivanje zakona - naglasio je Stevandić.

On je uvjeren da će predloženo zakonsko rješenje za par godina biti savršeno.

Ukazao je i na to da se djeci preko raznih influensera na društvenim mrežama nameću raznorazni proizvodi.

- Naša djeca neće posegnuti za cigaretom tek tako sama, ali imamo influensere koji reklamiraju proizvod koji privlači pažnju i to se provlači u podsvijesti mladih - poručio je Stevandić.

# NSRS
# NENAD STEVANDIĆ
# PUŠENJE
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