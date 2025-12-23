Poruka iz Ambasade SAD: Trampova administracija čvrsto podržava Južnu interkonekciju

U Ambasadi SAD u Sarajevu danas je održan sastanak zvaničnika FBiH sa otpravnikom poslova Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Džonom Ginkelom (John) o Južnoj interkonekciji.

- Otpravnik poslova SAD u BiH John Ginkel, i čelnici vladajuće koalicije u Federaciji BiH sastali su se danas kako bi razgovarali o daljnjem napretku ka obezbjeđenju pouzdanog i predvidivog snabdijevanja energentima za regiju kroz gasovod Južna interkonekcija. Američka kompanija će razviti ovaj gasovod i upravljati njime. Lideri koalicije FBiH usaglasili su naredne korake u vezi s nacrtom međunarodnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji će omogućiti isporuku američkog ukapljenog prirodnog gasa u BiH preko Hrvatske. Administracija predsjednika Trumpa snažno podržava projekat Južna interkonekcija i raduje se daljnjem, brzom napretku s partnerima u BiH na realizaciji ovog projekta – saopćeno je na zvaničnom profilu Ambasade na X-u.