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NAKON SASTANKA U SARAJEVU

Poruka iz Ambasade SAD: Trampova administracija čvrsto podržava Južnu interkonekciju

Američka kompanija će razviti ovaj gasovod i upravljati njime

Sa održanog sastanka. Platforma X

A. O.

23.12.2025

U Ambasadi SAD u Sarajevu danas je održan sastanak zvaničnika FBiH sa otpravnikom poslova Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Džonom Ginkelom (John) o Južnoj interkonekciji.

- Otpravnik poslova SAD u BiH John Ginkel, i čelnici vladajuće koalicije u Federaciji BiH sastali su se danas kako bi razgovarali o daljnjem napretku ka obezbjeđenju pouzdanog i predvidivog snabdijevanja energentima za regiju kroz gasovod Južna interkonekcija. Američka kompanija će razviti ovaj gasovod i upravljati njime. Lideri koalicije FBiH usaglasili su naredne korake u vezi s nacrtom međunarodnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji će omogućiti isporuku američkog ukapljenog prirodnog gasa u BiH preko Hrvatske. Administracija predsjednika Trumpa snažno podržava projekat Južna interkonekcija i raduje se daljnjem, brzom napretku s partnerima u BiH na realizaciji ovog projekta – saopćeno je na zvaničnom profilu Ambasade na X-u.

Predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić obratila se nakon sastanka.

Ona je kazala da je dogovoren niz narednih koraka koji se tiču dinamike implementacije projekta, kao i nacrta međudržavnog sporazuma između BiH i Hrvatske, a na kojem će raditi Vlada FBiH i onda ga uputiti Vijeću ministara na usvajanje.

# SAD
# JUŽNA INTERKONEKCIJA
# BIH
# JOHN GINKEL
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