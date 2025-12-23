SDA: Zbog korupcije kadrova Trojke dovedena u pitanje izgradnja autoputa, moraju uslijediti smjene i ostavke

Stranka demokratske akcije (SDA) mišljenja je da je zbog korupcije kadrova Trojke dovedena u pitanje izgradnja autoputa jer je Evropska investiciona banka (EIB) obustavila finansiranje izgradnje Koridora Vc zbog sumnje u korupciju Uprave Autocesta FBiH.

Kako su naveli iz SDA, prvorazredni skandal zbog kojeg, osim krivične odgovornosti direktnih aktera, mora biti pokrenuta i politička odgovornost Vlade FBiH

Poručuju da bi Uprava Autocesta FBiH morala hitno biti smijenjena, a ostavke bi, kako kažu, morali podnijeti i odgovorni u Vladi FBiH, prije svih premijer i resorni ministar.

- Javna je tajna da je uvjet EIB-a za nastavak finansiranja smjena Uprave, ali da je Nikšić uporno odbija - navode iz SDA.

Istraga koju Ured evropskog javnog tužioca zbog korupcije vodi protiv Uprave Autocesta FBiH, koju čine kadrovi HDZ-a i SDP-a, daje dodatnu dimenziju i aferi "Spengavanje", dodaju iz SDA.