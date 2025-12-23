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SDA: Zbog korupcije kadrova Trojke dovedena u pitanje izgradnja autoputa, moraju uslijediti smjene i ostavke

Javna je tajna da je uvjet EIB-a za nastavak finansiranja smjena Uprave, ali da je Nikšić uporno odbija, navode iz SDA

SDA. Avaz

A. O.

23.12.2025

Stranka demokratske akcije (SDA) mišljenja je da je zbog korupcije kadrova Trojke dovedena u pitanje izgradnja autoputa jer je Evropska investiciona banka (EIB) obustavila finansiranje izgradnje Koridora Vc zbog sumnje u korupciju Uprave Autocesta FBiH.

Kako su naveli iz SDA, prvorazredni skandal zbog kojeg, osim krivične odgovornosti direktnih aktera, mora biti pokrenuta i politička odgovornost Vlade FBiH

Poručuju da bi Uprava Autocesta FBiH morala hitno biti smijenjena, a ostavke bi, kako kažu, morali podnijeti i odgovorni u Vladi FBiH, prije svih premijer i resorni ministar.

- Javna je tajna da je uvjet EIB-a za nastavak finansiranja smjena Uprave, ali da je Nikšić uporno odbija - navode iz SDA.

Istraga koju Ured evropskog javnog tužioca zbog korupcije vodi protiv Uprave Autocesta FBiH, koju čine kadrovi HDZ-a i SDP-a, daje dodatnu dimenziju i aferi "Spengavanje", dodaju iz SDA.

- Nametnuti premijer Nikšić je po principu 'držite lopova' od kompromitiranog v.d. direktora FUP-a tražio 'spengavanje' bivše Uprave Autocesta, a ispostavilo se da evropski tužilac zbog lopovluka treba da 'spenga' Upravu koju je Trojka postavila s HDZ-om. Skandalozna je šutnja Vlade FBiH i Autocesta FBiH koje šest mjeseci kriju od javnosti da je EIB obustavio finansiranje, čime je doveden u pitanje nastavak izgradnje autoputa, ali i likvidnosti samog preduzeća. Da licemjernost bude potpuna, federalni premijer se nedavno hvalio novoizgrađenom dionicom autoputa od 11 kilometara, čije je projektovanje i finansiranje zaokruženo u mandatu prethodne Vlade - naveli su.

U SDA smatraju i licemjernim saopćenje Naše stranke "koja poziva na smjene u Autocestama, kao da oni sami nisu dio vladajuće koalicije i kao da nisu učestvovali u imenovanju Uprave koja je osumnjičena za korupciju".

# SDA
# EIB
# KORIDOR VC
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