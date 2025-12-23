Vlada FBiH usvojila izmjene Zakona o PIO-u: Penzije će rasti 17 posto

Vlada FBiH na današnjoj sjednici usvojila je izmjene Zakona o PIO-u, saznaje portal "Avaza".

On će se sada biti pušten u parlamentarnu proceduru, a očekuje se da se nađe oba doma Parlamenta u januaru, a prvo povećanje će biti 5. februara, za januarske penzije.

Prema ovim izmjenama, uvećanje penzija će dobiti svi penzioneri, a u prvo usklađivanje će značiti povećanje penzija od oko 11,6 posto, a onda od jula za dodatnih 5,4 posto.

U praksi to znači da će penzioneri s minimalnim penzijama od julske penzije stići na 701,11 KM, sa sadašnjih 599,28 KM. Već u februaru će to iznositi 668,76 KM.

Julska zagarantovana penzija će sa sadašnjih 715,21 KM porasti na 836,79 KM, a već u februaru 798,17 KM.

Maksimalna penzija će s drugim usklađivanjem u julu porasti sa sadašnjih 2.996,4 KM na 3.505,78 KM. Već uz januarsku penziju će to povećanje iznositi 3.343,98 KM.