Zvaničnik NATO-a iz Brisela za "Avaz": Imamo planove za trajnu sigurnost BiH

Nećemo dozvoliti da se pojavi sigurnosni vakuum, niti da se teško stečeni mir ugrozi, i imamo planove za osiguranje trajne bezbjednosti širom Bosne i Hercegovine, izjavio je zvaničnik NATO-a iz Brisela ekskluzivno za “Dnevni avaz”.

- Posvećenost NATO-a Bosni i Hercegovini i posvećenost svih saveznika, uključujući Sjedinjene Američke Države, regionalnoj stabilnosti ostaje čvrsta - kaže neimenovani zvaničnik NATO-a zamoljen za komentar novog američkog zakona u kojem se konkretno govori i o jačanju sjedišta NATO-a u Sarajevu.

- Prijetnje secesijom, unutrašnje političke borbe, retrogradne i nacionalističke ideje su destabilizujuće i opasne - kaže ovaj zvaničnik.

- Nećemo dozvoliti, jasna je poruka, da se pojavi sigurnosni vakuum, niti da se teško stečeni mir ugrozi, i imamo planove za osiguranje trajne sigurnosti širom Bosne i Hercegovine.

U izjavi za „Dnevni avaz“, iz sjedišta Alijanse pozivaju sve političke lidere da ulože „istinske napore da pokrenu reforme naprijed u korist svih građana i doprinesu pomirenju, trajnom miru i dobrosusjedskim odnosima“.

- Ovo je ključno za sigurnost Bosne i Hercegovine i za regionalnu stabilnost - poručuju iz NATO-a.

Posebno je naglašeno da NATO produbljuje politički dijalog i praktičnu saradnju s Bosnom i Hercegovinom, među ostalim i kroz svakodnevne aktivnosti NATO-ovog sjedišta u Sarajevu, te posebno i putem Ćelije za podršku političkom angažmanu, kao i kroz nedavno odobreni Individualno prilagođeni program partnerstva (ITPP).