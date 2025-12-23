Vučinić o novom prijedlogu zakona: "Bolje smotati džoint, nego pušiti u zatvorenom prostoru"

Poslanik Liste Za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske Đorđe Vučinić oglasio se vezano za zabranu pušenja u bh. entitetu RS.
- U Republici Srpskoj prema trenutnom prijedlogu Zakona o zabrani pušenja, bolje vam je da smotate džoint, da pušite marihuanu nego da zapalite cigaretu u zatvorenom javnom prostoru. Zašto? Zato što je kazna za zapaljen džoint 700 KM, minimalna, a ako ćete da pušite cigar ili ako vas uhvate da ste u kafiću zapalili cigar, to vam je najmanje 1.000 KM – izjavio je Vučinić, navodeći da je on protiv usvajanja predloženog zakona.
Vučinić je naveo da je raspon kazne za korištenje droge je od 700 do 1.700 KM, a ako ćete zapaliti cigaretu kazna je od 1.000 do 2.000 KM.
- Zašto sam ja protiv toga? Zato što je zakon previše isključiv, prije svega. Vi možete da kupite cigarete na kiosku, ali vam ne dozvoljavaju da ih pušite bilo gdje osim, po zakonu, ako ne odete u zatvor ili pritvor, tada imate posebnu prostoriju gdje možete da pušite. Mi, onima koji bi trebalo da su kažnjeni, mi njih nagrađujemo, a prosječnom građaninu ne damo, ni ugostitelju da napravi odvojena dva kvadrata u svom restoranu ili kafiću gdje se može pušiti - istakao je on, prenose Nezavisne.