Vučinić o novom prijedlogu zakona: "Bolje smotati džoint, nego pušiti u zatvorenom prostoru"

Poslanik Liste Za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske Đorđe Vučinić oglasio se vezano za zabranu pušenja u bh. entitetu RS.

- U Republici Srpskoj prema trenutnom prijedlogu Zakona o zabrani pušenja, bolje vam je da smotate džoint, da pušite marihuanu nego da zapalite cigaretu u zatvorenom javnom prostoru. Zašto? Zato što je kazna za zapaljen džoint 700 KM, minimalna, a ako ćete da pušite cigar ili ako vas uhvate da ste u kafiću zapalili cigar, to vam je najmanje 1.000 KM – izjavio je Vučinić, navodeći da je on protiv usvajanja predloženog zakona.