Dokument za demokratiju i prosperitet Zapadnog Balkana: Amerika zakonom štiti BiH

Destabilizacija Bosne i Hercegovine neće se dozvoliti, najvažnija je poruka iz novog američkog dokumenta u vrijeme kada su pred državom dodatni sigurnosni izazovi dok se ulazi u izbornu godinu i nacionalistička retorika podjela je u ofanzivi.

Dvostranački signal

Nekoliko je činjenica zbog kojih je poruka iz Vašingtona drugačija od dosadašnjih. Ovaj put radi se o zakonu, a ne o rezoluciji, što je forma u kojoj smo uglavnom navikli da se donose dokumenti o Bosni i Hercegovini u međunarodnim institucijama ili državama pojedinačno.

Dok se rezolucijama izražava stav i šalje politička poruka, oni nisu pravno obavezujući za institucije, osim kada su u pitanju Generalna skupština UN-a ili neke rezolucije unutar specifičnih međunarodnih organizacija.

Konkretni koraci

Zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana, koji je prije nekoliko dana potpisao američki predsjednik Donald Tramp (Trump), samim tim što se radi o zakonu ima obavezujući karakter za Pentagon i State Department. Dakle, slijede konkretni koraci.

Zakon je usvojen na prijedlog grupe američkih senatora iz obje stranke: demokratske senatorice Džean Šahin (Jeanne Shaheen), te republikanskog senatora Rodžera Vikera (Roger Wicker). Supredlagači su bili aktuelni republikanski senator Tom Tilis (Thom Tillis), sadašnji demokratski senatori Dik Darbin (Dick Durbin), Kris Van Holen (Chris Van Hollen) i Kris Marfi (Chris Murphy), te Ben Kardin (Cardin) koji je u vrijeme predlaganja zakona još bio senator. Ovo je, dakle, jasan dvostranački signal da u Američkoj administraciji nema podijeljenih stavova o najvažnijim pitanjima za Zapadni Balkan pa tako i za Bosnu i Hercegovinu. Među ostalim to su, prema stavu Kongresa, sigurnost, ulazak u Evropsku uniju, iskorjenjivanje korupcije, suzbijanje štetnog utjecaja Rusije i Kine.

Kako su ocijenili senatori koji stoje iza zakona, balkanski region je kritično važan po evropsku sigurnost, u vrijeme dok Rusija nastavlja rat protiv Ukrajine i prijeti američkim saveznicima.

Blokada Rusije

Ovaj put Vašington se zakonom obavezuje da će raditi na jačanju sjedišta NATO-a u Sarajevu, te u Alijansi poticati planiranje saveza i podrške međunarodnim vojnim snagama za održavanje sigurnosti u Bosni i Hercegovini, posebno ako Rusija blokira ponovno odobrenje misije u Ujedinjenim nacijama. Američke vlasti radit će i na tome da utječu na NATO i snage Evropske unije u Bosni i Hercegovini, EUFOR, da preispitaju svoje mandate misija i stav kako bi se na proaktivan način uspostavilo sigurno okruženje, posebno odbrambeno.

Balkanski region je kritično važan po evropsku sigurnost, u vrijeme dok Rusija nastavlja rat protiv Ukrajine i prijeti američkim saveznicima.