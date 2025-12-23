Analiza odgovora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove: Dok je bio premijer KS, upisao i završio drugi ciklus studija

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo je sredinom 2022. godine dobio obavijest Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića, aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH. Kako je u obavijesti naveo Inspektorat prosvjetne inspekcije, usmjereni inspekcijski nadzori na ovom fakultetu provedeni su tokom jula 2022. godine.

Na osnovu nalaza inspektora sačinjena je analiza svih propusta i nepravilnosti uvrđenih na FASTO-u u procesu studiranja i stjecanja diploma Konakovića. “Dnevni avaz” u interesu javnosti u cijelosti objavljuje Analizu odgovora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Drugi ciklus studija

FELJTON 14:

NEPRAVILNOSTI

UTVRĐENE NA DRUGOM CIKLUSU STUDIJA

(120 ECTS BODOVA)

1. Sporna je zakonitost upisa na drugi ciklus studija

Elmedin Konaković je stekao diplomu prvog ciklusa studija broj: 778/14 od 8. 11. 2014. godine. Ovo je datum izdavanja diplome.

Uslov za upis na drugi ciklus studija je bio da se na konkurs za upis dostavi, pored ostalog, i originalna diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini. Studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. U odgovoru KUIP-a se ne spominje da je Elmedinu Konakoviću izdato uvjerenje o diplomiranju na prvom ciklusu studija, što ukazuje da bi njegova prijava na konkurs mogla biti neuredna.

2. Nisu izvršene ovjere semestara na prvoj i drugoj godini studija

U odgovoru KUIP-a se konstatuje da je uvidom u Matičnu knjigu studenata drugog ciklusa studija utvrđeno da u istoj nisu upisani datumi upisa i ovjere semestara. Ovjera semestara i studijskih godina je prema Zakonu o visokom obrazovanju i Pravilima studiranja UNSA obavezna za sve studente.

3. Ispiti su prethodno polagani, a naknadno prijavljivani za polaganje

– „Menadžment u sportskoj rekreaciji“ (II semestar) – ispit položen 3. 7. 2015. godine, a prijavljen deset dana poslije, 13. 7. 2015. godine.

– „Konflikt menadžment“ (III semestar) – ispit položen 21. 1. 2016. godine, a prijavljen 14 dana poslije, 5. 2. 2016. godine.

– „Upravljanje promjenama“ (III semestar) – ispit položen 1. 2. 2006. godine, a prijavljen četiri dana poslije 5. 2. 2016. godine.

- „Komunikologija u sportu“ (III semestar) – ispit položen 2. 9. 2016. godine ili 3. 2. 2016. godine (postoji razlika i neslaganje u datumima), a prijava ispita je od 5. 2. 2016. godine.

- „Sportski marketing“ (II semestar) – ispit položen 8. 7. 2015. godine, a prijavljen pet dana poslije, 13. 7. 2015. godine.

- „Menadžment sportskih manifestacija“ (II semestar) – ispit položen 10. 9. 2015. godine (možda i 16. 9. 2015. godine, jer je utvrđeno neslaganje u datumima) a prijavljen šest dana poslije, 16. 9. 2015. godine.

4. Postoje neslaganja u datumima polaganja određenog broja ispita

- Predmet „Menadžment u sportu“ (I semestar) – prema indeksu ovaj predmet je polagan 2. 2. 2015. godine, a u prijavi za polaganje ispita i u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita se navodi 29. 1. 2015. godine.

- Predmet „Menadžment sportskih manifestacija“ (II semestar) – prema indeksu ovaj predmet je polagan 10. 9. 2015. godine, a u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita se navodi 16. 9. 2015. godine.

- Predmet „Komunikologija u sportu“ (III semestar) – prema indeksu ovaj predmet je polagan 2. 9. 2016. godine, dok je u prijavi za polaganje ispita i Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita naveden 3. 2. 2016. godine.

- Predmet „Fitnes“ (III semestar) – prema indeksu ovaj predmet je polagan 6. 9. 2016. godine, a u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 5. 9. 2016. godine.

- Predmet „Timski sportovi“ (III semestar) – prema indeksu ovaj predmet je polagan 7. 1. 2016. godine, dok se u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita navodi 28. 1. 2016. godine. Datum prijave ispita nije naveden.

5. Polaganje ispita iz drugog (ljetnog) semestra akademske 2014/2015. godine suprotno Zakonu o visokom obrazovanju i Pravilima studiranja UNSA za prvi i drugi ciklus studija

Elmedin Konaković je određene ispite iz ljetnog semestra polagao u terminima koji su predviđeni za popravne ispite, iako je ispit polagao prvi put, a ne kao popravni ispit.

Prema nalazu KUIP-a, popravni ispitni rokovi za predmete ljetnog semestra su bili:

- 29. 6. - 7. 7. 2015. godine.

- 13. 7. - 15. 7. 2015. godine.

Elmedin Konaković je u ovim terminima za popravne ispite položio sljedeće predmete:

- „Borilački sportovi“ (II semestar) – predmet položen 2. 7. 2015. godine.

- „Menadžment u sportskoj rekreaciji“ (II semestar) – predmet položen 3. 7. 2015. godine.

- „Sportski marketing“ (II semestar) – predmet položen 8. 7. 2015. godine.

Ispite iz ovih predmeta ljetnog semestra prve godine Elmedin Konaković nije uopšte polagao u redovnom terminu završnih ispita koji je prema Akadamskom kalendaru UNSA za akademsku 2014/2015. godinu trajao u terminu 15. 6. - 26. 6. 2015. godine.

Član 17. Pravila studiranja za Prvi ciklus studija

„Završni ispit se obavlja u toku posljednje sedmice nastave ili u prvoj sedmici nakon završene nastave. Studenti koji ne polože ispit (ne zadovolje) u regularnom (redovnom) roku mogu polagati popravni ispit iz predmeta koji nisu položili na kraju jednog semestra. Između regularnog (prvog) i popravnog ispitnog roka nastavnici i saradnici će konsultacijama, a po potrebi i dopunskom nastavom pomoći studentima da se pripreme za popravni ispit.

Član 13. Pravila UNSA za drugi ciklus studija

„Na druga pitanja u vezi sa organizacijom nastave i studija – prava i obaveze studenata, prijave na konkurs i upis na studij – koja nisu regulirana ovim pravilima, primjenjivat će se zakon, Statut i Pravila studiranja za prvi ciklus studija na visokoškolskim ustanovama Univerziteta u Sarajevu“.

Interesantno je da je popravni ljetni ispitni rok trajao duže od jedne sedmice (prema navodima KUIP-a, 29. 6. - 7. 7. 2015. godine i 13. 7. - 15. 7. 2015. godine), što nije u skladu s tada važećim Zakonom o visokom obrazovanju („Službene novine KS“ 42/13) koji u članu 57. stav 9. propisuje:

„Popravni zimski i ljetni ispitni rok traje jednu sedmicu nakon zimskih i ljetnih redovnih ispitnih rokova. Vrijeme između izlaska na ispit u redovnim i popravnim ispitnim rokovima iznosi dvije sedmice“.

Prema Akademskom kalendaru UNSA za akademsku 2014/2015. godinu pripreme za ispite i ponovljeni ispiti za studente koji studiraju u skladu s bolonjskim principima traju u terminu 15. - 16. 6. 2015. godine.

Ovo znači da su tri ispita, koja su položena 2., 3. i 8. jula, položena izvan utvrđenih termina.

6. Polaganje ispita suprotno akademskom kalendaru UNSA za 2015/2016. godinu

Elmedin Konaković je:

- ispit iz predmeta „Konflikt menadžmenta“ (III semestar – II godina) položio 21. 1. 2016. godine. Međutim, prema Akademskom kalendaru UNSA za akademsku 2015/2016. godinu, nastava u zimskom semestru je završila 22. 1. 2016. godine, što znači da je ispit položen prije odslušane nastave.

- ispit iz predmeta „Upravljanje promjenama“ (III semestar – II godina) položio 1. 2. 2016. godine, a prema Akademskom kalendaru UNSA za akademsku 2015/2016. godinu priprema za ispite i ponovljene ispite za studente koji studiraju u skladu s bolonjskim principima je bio u terminu 25. - 29. 1. 2016. godine, što znači da je ispit položen izvan propisanog termina.

- ispit iz predmeta „Stručna praksa“ (IV semestar – II godina) položio 19. 9. 2016. godine. Prema Akademskom kalendaru UNSA za akademsku 2015/2016. godinu, jesenji ispitni rok za studente koji studiraju u skladu s bolonjskim principima je trajao od 1. - 15. 9. 2016. godine.

Datum prijave ovog ispita nije naveden.

7. Prijava polaganja ispita po principu „danas za sutra“

- Predmet „Menadžment ljudskih resursa“ (I semestar) je prijavljen 26. 1. 2015. godine, a polaganje ispita je bilo 27. 1. 2015. godine.

Kako je završio

8. Neuredne prijave za polaganje ispita

Na određenom broju prijava za polaganje ispita nije uopće naveden datum prijavljivanja ispita.

- „Liderstvo“ (I semestar) – nije naveden datum prijave ispita.

- „Timski rad“ (I semestar) – nije naveden datum prijave ispita.

- „Motivacija i sistem nagrađivanja“ (I semestar) – nije naveden datum prijave ispita.

- „Aerobik“ (I semestar) – nije naveden datum prijave ispita.

- „Borilački sportovi“ (II semestar) – nije naveden datum prijave ispita

- „Metodologija istraživačkog rada“ (II semestar) – nije naveden datum prijave ispita.

- „Teorija sporta“ (II semestar) – nije naveden datum prijave ispita.

- „Fitnes ili Tenis ili Timski sportovi“ (III semestar) – nije naveden datum prijave ispita,

- „Timski sportovi“ (III semestar) – nije naveden datum prijave ispita

- „Stručna praksa“ (IV semestar) – nije naveden datum prijave ispita,

- „Završni rad“ (IV semestar) – nije naveden datum prijave ispita.

Premijer Kantona Sarajevo u mandatu 2014. - 2018. godina

(period 23. 3. 2015 do 5. 4. 2018. godine)

Elmedin Konaković je obnašao funkciju premijera Kantona Sarajevo u mandatu 2014. - 2018. godina, i to u periodu 23. 3. 2015 do 5. 4. 2018. godine.

U ovom periodu je upisao i završio drugi ciklus studija.

Upisao je studij akademske 2014/2015. godine, a završio studij 23. 1. 2017. godine odbranom završnog rada.

Nastavit će se