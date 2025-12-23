Kordić: Vrijeme je za samokritiku i jačanje međusobnog poštovanja u Mostaru

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić, dopredsjednik Gradskog vijeća Goran Bošnjak i predsjednik Kluba vijećnika Hrvata Stanko Ćosić organizirali su danas u Gradskoj vijećnici svečani božićni prijem.

Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik Kordić osvrnuo se na izazove s kojima se Grad Mostar i Bosna i Hercegovina suočavaju, ističući kako ima više vremena za kritičko preispitivanje nego za pohvale. Naglasio je da je, uprkos početnom optimizmu na početku mandata, vidljivo kako ni 30 godina nakon rata nisu u potpunosti ostvareni zajedništvo, suživot i međusobno poštovanje.

- Pet godina svjedočim političkoj priči u Bosni i Hercegovini. Moram priznati da sam na početku mandata gradonačelnika bio pun optimizma i uvjeren da ćemo 30 godina nakon nesretnog rata pronaći put ka zajedništvu, suživotu i međusobnom poštovanju. Međutim, pet godina kasnije mislim da u svemu tome nismo uspjeli - kazao je Kordić.

Pozvao je uposlenike Gradske uprave i sve učesnike društvenog života na dodatni iskorak u izgradnji društva utemeljenog na međusobnom poštovanju i povjerenju, ističući da je upravo to ključ uspjeha. Tom prilikom čestitao je Božić vjernicima katoličke vjeroispovijesti te svim građanima Mostara poželio zdravlje, sreću i uspjeh u nadolazećoj godini.

Predsjednik Kluba vijećnika Hrvata Stanko Ćosić ocijenio je da je godina na izmaku bila izuzetno izazovna, naglasivši da Božić kao blagdan promovira univerzalne vrijednosti dobrote, mira, ljubavi i dijaloga, koje bi trebale biti temelj rada Gradskog vijeća. Istakao je da je tokom godine usvojen niz odluka na dobrobit svih građana Mostara, izrazivši nadu da će u narednoj godini rezultati biti još bolji.

Ćosić je na kraju uputio božićnu i novogodišnju čestitku, uz poruku da blagdani donesu mir i radost u domove, a Nova godina novu energiju i nadu za zajedničku izgradnju Mostara kao modernog i otvorenog grada, saopćeno je iz Grada Mostara.