Noćna mora većine vozača u gradu: Grad u kojem se vozi, ali se nema gdje stati

Gdje se parkirati u Sarajevu? To je pitanje ne za milion, nego za pet miliona dolara, na koje godinama, ako ne i decenijama, nema ozbiljnog odgovora. Broj automobila raste, grad se širi, a infrastruktura je ostala zarobljena u prošlom vremenu. Prema podacima MUP-a KS iz prošle godine, u Kantonu Sarajevo registrovano je 158.658 putničkih automobila, više od 3.400 mopeda i motocikala, zatim više od 400 autobusa te više od 10.000 teretnih vozila. Već ove godine ta brojka je premašila 160.000, dok prostora za njih - jednostavno nema. Parking kao luksuz Posljedice su vidljive svakodnevno. Trotoari su postali parkirališta, zelene površine improvizovane garaže, a ulazi u zgrade često blokirani do te mjere da hitne službe nemaju kuda proći. Stanovnici Grbavice upozoravaju da je šetnica u ulici Hamdije Čemerlića pretvorena u nelegalni parking. - Auto do auta, ne može se proći. Zvali smo policiju više puta, ali ne dolaze. Ovo traje godinama. Kad hitna dođe, mora stati na glavnoj cesti - kaže Sabira Zunić, stanovnica ove ulice. Slična iskustva dolaze iz svih dijelova grada. - Kružim po dvadeset minuta da nađem parking, a na kraju ostavim auto gdje god mogu i nadam se da neće doći pauk - kaže Mirza S. s Alipašinog Polja.

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U Centru grada problem dodatno opterećuju cijene. - Plaćam stan u centru, plaćam zonu i dnevnu kartu po 20 maraka, a opet nemam gdje stati. Parking je postao luksuz, a ne osnovna infrastruktura - navodi Jasmina P. Vozači se suočavaju s cijenama parkiranja od dvije do četiri marke po satu, ali ni to ne garantuje slobodno mjesto. Uprkos tome, sistemskih rješenja i dalje nema. Građani se s pravom pitaju zašto se u Sarajevu ne grade podzemne garaže i zašto se problem godinama samo konstatuje. Arhitektica Lamija Sigulin u razgovoru za „Dnevni avaz“ objašnjava da su uzroci problema duboko urbanistički. - Stari regulacioni planovi iz 1986. godine više nisu na snazi, a veliki broj objekata izgrađen je u vrijeme kada nije postojala potreba za ovolikim brojem parking-mjesta. Takve zgrade nemaju podzemne garaže, pa su parkovi i dvorišta s vremenom pretvoreni u parkirališta - ističe ona.

Sigulin: Parkovi i dvorišta pretvoreni u parkirališta . Facebook Sigulin: Parkovi i dvorišta pretvoreni u parkirališta . Facebook