Udruženje Žene za žene international podržalo četiri nova biznisa

Udruženje Žene za Žene International nastavlja posvećenu podršku ekonomskom osnaživanju žena kroz Program "Strong Woman, Strong Business", čijom se realizacijom uspješno završava rad sa trećom generacijom učesnica.

Razvoj ideja

Taj program, kroz četveromjesečnu edukaciju i mentorstvo, ženama pruža prostor za razvoj poslovnih ideja, jačanje poduzetničkih vještina, individualnu mentorsku podršku, ali i pristup početnim finansijskim sredstvima za pokretanje vlastitog biznisa. Kroz strukturirane edukacije i praktičan rad, učesnice su imale priliku da ideje pretvore u konkretne i održive poslovne modele.

Na završnoj prezentaciji programa 12 polaznica prezentiralo je svoje buduće biznise, a za finansijsku podršku odabrana su četiri poslovna poduhvata žena - poduzetnica u ukupnom iznosu od 18.000 KM.

Grant sredstva predstavljaju inicijalnu investiciju za opremu, sirovine i druga osnovna sredstva neophodna za pokretanje poslovanja.

Finansijska podrška

Osim finansijske podrške, poduzetnice dobivaju i mentorsku podršku stručnjaka i stručnjakinja iz oblasti u kojoj razvijaju svoj poslovni poduhvat. Ta podrška, koja se pruža nakon formalne registracije biznisa, pokazala se kao izuzetno važna u prvim koracima poslovanja.

Završetak tog ciklusa ujedno predstavlja i simboličan kraj godine u kojoj su žene još jednom pokazale da su znanje, solidarnost i podrška ključni temelji održivog razvoja.

- Program Strong Woman, Strong Business nudi, ženama koje započinju vlastito poduzetničko putovanje, ne samo praktična znanja i alate već i osjećaj sigurnosti da u ključnim fazama razvoja poslovne ideje nisu same. Kroz mentorsku podršku i međusobno umrežavanje gradimo snažnu zajednicu u kojoj žene osnažuju jedna drugu jer ekonomski osnažena žena direktno doprinosi razvoju stabilnije zajednice, izjavila je Seida Sarić, direktorica Žene za Žene International.

- Uskoro objavljujemo novi javni poziv za naredni ciklus start-up programa 'Strong Woman, Strong Business' i pozivamo zainteresirane žene da prate naše aktivnosti putem web stranice i društvenih mreža. Program je dio Projekta 'Towards Equality', koji Žene za Žene International provodi u saradnji sa partnerima iz Empow’Her Global, uz finansijsku podršku Francuske razvojne agencije (AFD) - saopćeno je iz Udruženja Žene za Žene International.