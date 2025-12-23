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Ovo su kandidati za direktora FUP-a i njegovog zamjenika

Za direktora Federalne uprave policije bile su dvije prijave

Zgrada FUP-a. Screenshot

FENA

23.12.2025

Nezavisni odbor Federalnog parlamenta je danas je na sjednici nakon razmatranja pristiglih prijava na Javni konkurs za imenovanje direktora i zamjenika direktora Federalne uprave policije konstatovao da su na javni konkurs pristigle ukupno tri prijave.

Za direktora Federalne uprave policije, bile su dvije prijave a kandidati su: Igor Marić i Bare Pršlja, a za zamjenika direktora direktora FUP-a prijava Vahidina Šahinpašića i prijava Bare Pršlja koji se prijavio i za poziciju direktora Federalne uprave policije.

Budući da je u članu 53. u stavu 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH propisano da, ako Nezavisni odbor na osnovu objavljenog konkursa ne može sačiniti listu od tri kandidata koji ispunjavaju uvjete konkursa, konkurs će se ponoviti u roku 15 dana od dana okončanja objavljenog konkursa.

Nezavisni odbor je isti dan na 1. Vanrednoj sjednici donio Odluku o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje direktora i zamjenika direktora Federalne uprave policije, saopćeno je iz Nezavisnog odbora Federalnog parlamenta.

# FEDERALNI PARLAMENT
# FUP
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