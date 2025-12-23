Oglasila se ministrica Katić o pretresima u prostorijama Ministarstva

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i ministrica Andrijana Katić oglasili su se o izuzeću dokumentacije u vezi odluka o razrješenju i imenovanju vršitelja dužnosti nadzornih odbora i uprava za poduzeća iz resora saobraćaja, koje je donijela Vlada FBiH.

Pripadnici MUP-a HNK-a, Sektor kriminalističke policije, Odjeljenje za privredni kriminal, uz asistenciju ovlaštenih službenih lica MUP-a KS, Uprava policije, Sektor kriminalističke policije, po naredbi Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organiziranog i međužupanijskog kriminala, pristupili su danas u službene prostorije Federalnog ministarstva prometa i komunikacija te izuzeli dokumentaciju u vezi odluka o razrješenju i imenovanju vršitelja dužnosti nadzornih odbora i uprava za poduzeća iz resora saobraćaja, koje je donijela Vlada FBiH.

Postupanje se provodi na temelju članaka 65., 66., 69. i 71. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija u potpunosti stoji na raspolaganju nadležnim tijelima te će pružiti svu potrebnu dokumentaciju i saradnju radi nesmetanog vođenja postupka, saopćeno je iz ovog ministarstva.