Samostalni sindikat policije FBiH poziva Vladu da povuče Zakon o policijskim službenicima

Upravni odbor Unije samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj vanrednoj sjednici održanoj Sarajevu, razmatrao Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima FBIH koji je utvrdila Vlada FBIH i uputila u parlamentarnu proceduru.

Upravni odbor se protivi izmjenama Zakona o policijskim službenicima, jer se, kako su istaknuli, donose po hitnoj proceduri, bez adekvatnog socijalnog dijaloga i bez ozbiljne analize.

Također navode da je policija specifična služba i ne smije se dijeliti na povlaštene i ostale.

- Ove izmjene ne rješavaju sistemski problem, već otvaraju prostor za izuzetke i privilegije - kazali su.

Ističu da se deficit kadra ne rješava produžavanjem radnog odnosa pojedincima, nego redovnim zapošljavanjem, unapređenjem i penzionisanjem.

Pozivaju Vladu da povuče zakon, a Parlament da ga ne usvaja po hitnom postupku ukoliko Vlada ne povuče zakon, jer, kako navode, nisu ispunjeni uvjeti za hitnost postupka.

- Policija se jača pravilima za sve, a ne izuzecima za nekolicinu. Unija samostalnih sindikata policije Federacije BiH kao reprezentativni sindikat predlaže rješenje kojim će se, pored postojećih uslova za prekid radnog odnosa radi odlaska u penziju uvesti i starosna granica od 55 godina života, što je identično rješenju u entitetu Republika Srpska i kao uvjet je prihvatljiv sindikalnom članstvu, uz ostavljanje mogućnosti prekida radnog odnosa na lični zahtjev policijskog službenika ukoliko isti ispunjava uslove za penzionisanje zbog navršenih 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života, shodno važećim odredbama Zakona o PIO - ističu.

Pozivaju Vladu i Parlament Federacije BiH na konstruktivan dijalog i dogovor radi definisanja sistemskih i dugoročnih rješenja koja su isključivo u interesu javne sigurnosti i svih policijskih službenika.

Sjednici je prisustvovao i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović koji je dao punu podršku zaključcima Upravnog odbora Unije, saopćeno je iz Saveza samostalnih sindikata BiH.