Kordić: To ne mogu kriti, ne mogu reći da je sve bajno kad nije

Gradsko vijeće Mostara na današnjoj sjednici je gotovo jednoglasno usvojilo Nacrt budžeta za 2026.godinu u iznosu od 97,3 miliona što je za 44,3 miliona KM manje od lanjskih prihoda.

Gradonačelnik Mario Kordić je nakon sjednice GV-a izjavio kako je važno što prije odraditi tehnički dio, odnosno, javnu raspravu, kako bi do sredine februara bio usvojen budžet.

- To bi bilo vrlo važno, ali za tu cijelu priču trebat će političke volje i razumijevanja i shvaćanja da smo mi ovdje zbog ljudi, a ne zbog politike i nekakve retorike i medija kako bi se prepucavali na nekoj dnevnoj bazi - kazao je Kordić.

Naveo je kako je privid da sve funkcionira, ali da ne može kriti kako postoje problemi.

- To ne mogu kriti. Ne mogu reći da je sve u redu i bajno kad nije. Poprilično loše sustav funkcionira, jer imamo izazova i na političkoj razini u Gradu Mostaru i različitih pogleda na neke stvari i zbog toga onda različitih pokušaja, opstrukcija počevši od javnih poduzeća do bilo koje druge teme - rekao je Kordić.

Na naše pitanje šta je to za njega najveći izazov kazao je da su to javna preduzeća, posebno, komunalna. Podsjetio je na to da se ranije krenulo u konsolidaciju tih preduzeća iz dva razloga, prije svega racionalnijeg korištenja budžetskih sredstava.

- Drugi razlog je da integracijski pokažemo da možemo živjeti kao jedinstven grad i da nema razloga da imamo dva, tri, pet komunalnih poduzeća kao što smo imali u prošlosti. Međutim, izgleda da ne gledamo svi isto na te stvari i trenutno smo u fazi formiranja dvije radne jedinice kad je JP „Komunalno“ u pitanju, jer se u zadnje dvije godine patimo i građani vide da stvari ne funkcioniraju onako kako bi trebale. Rezultat je vidljiv na terenu, a to je da čistoća nije na zavidnom nivou - istakao je Kordić.

Rekao je i da u je u masi problema prisutan i onaj koji se tiče percepcije razvoja grada Mostara.

- Naime, svjedočite da sa kantonalne razine imamo poprilično ozbiljan pritisak Ministarstva građenja kad je u pitanju Prostorni plan Grada Mostara koji je donesen davne 2012. godine. Sad se te odluke preispituju i spore,a mediji su tu našli prostor da prave klimu kakvu ne treba praviti – naveo je Kordić.

Također, osvrnuo se i na to da su odlukom visokog predstavnika u BiH blokirane dvije industrijske zone Gajevi i Miljkovići za koje, kazao je, postoji nevjerovatan interes.

- Utemeljene su 2012.godine, kada je i Tešanj utemeljio svoju zonu, Zenica dvije, Tuzla, svi gradovi s ponosom gledaju svoje industrijske zone, a u Mostaru se to ne dešava. Jer, dok su oni gradili svoje industrijske zone, mi smo bili bez Gradskog vijeća. Vijeće smo dobili 2020.godine, a 2022. godine dolazi odluka o blokiranju državne imovine. Na to sve skupa dolazi pritisak medija i javnosti da mi tobože ilegalno koristimo državnu imovinu, ali je rezultat svega toga da danas i Gajeve i Miljkoviće imate potpuno prazne, odnosno da objekti koji su izgrađeni stoje. Potencijal je ogroman, ali nas neko mora pustiti da radimo, a ne stalno praviti afere oko svega i svačega i anti-investicijsku klimu u Mostaru, a tome svjedočimo. Pomalo sve to frustrira, ali teško se boriti protiv sedme sile u svijetu - zaključio je Kordić.