Trampov ministar o Južnoj interkonekciji: Spremni smo ovaj ključni posao dovesti do kraja

Dag Burgam (Doug Burgum), američki ministar unutrašnjih poslova i predsjedavajući Nacionalnog vijeća za energetsku dominaciju, oglasio se nakon sastanka o Južnoj interkonekciji koji je održan u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu.

- Zahvaljujući djelovanju predsjednika SAD, izvoz američkog tečnog prirodnog gasa (LNG) igra ključnu ulogu u energetskoj sigurnosti širom svijeta. Sjedinjene Američke Države sada predvode inicijativu za otvaranje Bosne i Hercegovine za američki LNG, a Nacionalni savjet za energetsku dominaciju spreman je da ovu ključnu trgovinsku priliku za američki izvoz energije dovede do kraja - poručio je Burgum na mreži X.

Na sastanku u Ambasadi SAD u Sarajevu, na poziv otpravnika poslova Džona Ginkela (John Ginkel), prisustvovali su lideri vladajućih stranaka u Federaciji BiH. Jedina tema sastanka bila je Južna interkonekcija.