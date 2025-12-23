Stevandić o imenovanju Šljivić: Moja frizerka nema fakultet, ali je pametnija od pola poslanika

Nenad Stevandić, predsjednik NSRS-a i lider stranke Ujedinjena Srpska, ocijenio je kao "targetiranje" kritike na račun njegove poslanice Nikoline Šljivić, koja je optužena kako je fakultet završila za samo 4 mjeseca. On je kazao da nije kontrolisao njenu diplomu dodavši kako je Šljivić postala meta zbog njenog atraktivnog izgleda, prenosi N1.

Mnogo je reakcija povodom imenovanja Nikoline Šljivić na mjesto v.d. zamjenika direktora RUGIP-a. Poslanica Šljivić je iz DNS-a prešla u US na čijem ste čelu vi. Prvo je objavljena informacija kako je fakultet završila za 4 mjeseca, a onda jučer Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union – Nikola Tesla" u Beogradu tvrdi kako niko sa tim imenom i prezimenom nikada nije studirao na pomenutom fakultetu. Jeste li imali uvid u fakultetsku diplomu gospođe Šljivić i kako sve ovo tumačite?

Ja ne zapošljavam i nemam uvid u diplomu. Ja imam uvid u diplome u mom kabinetu. Prema tome, institucije imaju uvid u diplome. Ja mislim da nije sporna diploma. Sporno je ovdje, da kažem, to targetiranje osobe koje se zamjera nekako, da kažemo, njen stil ili ljepota, ili oblačenje, ili politički uspjeh. Da je neki muškarac niko ne bi ni primijetio.

Gospođa Šljivić rekla kako je njena diploma u vašem kabinetu. Zbog toga vas pitam jeste li imali uvid?

Ona, naravno, nije predala diplomu koja je došla u vladu. Mi ne zapošljavamo. Ona ne radi u kabinetu.

Da li je ona bila prijedlog vaše stranke na ovu poziciju na koju je imenovana?

Mi nismo kontrolisali, nismo ni inspekcija. Diplomu provjeravaju institucije. Ja ne vjerujem da je išta sporno u diplomi. Ovdje je sporno targetiranje. I sporno je, recimo, i to vrijeđanje osobe koja je dobila neku funkciju iz bilo kojeg razloga. Da je muškarac niko ne bi primijetio, ali su joj nazivali kao ona je frizerka. Pa, moja frizerka je pametnija od pola poslanika. Nema fakulteta, ali jako puno zaradila... Mi primamo od nje svoju platu. Prema tome koristi se čak i za targetiranje i neku vrstu potcjenjivanja određenih zanimanja. Ako je neko ostvario nekakvu karijeru i napravio neki svoj privatni biznis, završio fakultet i to, sve ostalo, i učio da se politički afirmiše, a usput je žena sa takvim i takvim izgledom, mislim da je to poslužilo za targetiranje. I mislim da je to vještački skrojena afera, da čak postoje i ti razbojnici koji finansiraju da se pljuje neko ko nije više u njihovoj stranci ili dometu. I sve ja to razumijem, ali to je samo dio pljuvačkog, da kažemo, mentaliteta koji mi imamo, a žene su tome posebno izložene. Jučer smo imali konferenciju žena u Jedinoj srpskoj gdje je 85 žena koje su na funkcijama govorile i o femicidu, i o rađanju, i o natalitetu. Ne možeš od žene tražiti da bude savršena, a usput svaku ženu koja bude negdje imala uspjeh nazivati pogrdnim imenima.

Je li ili nije poslanica Šljivić kao v.d. zamjenika direktora RUGIP-a u sukobu interesa?

Naravno da nije. Mnogo ljudi koji su u v.d statusu imaju rješenje. Ona je dobila sve papire od Komisije za sprječavanje sukoba interesa. To je samo još jedan spin, još jedan način da se o nečemu piše, još jedna ta, da kažemo, posuda za skupljanje pljuvački na ekranima telefona, skrolovanja i medijima, i kažem da je muškarac niko je ne bi spomenuo.